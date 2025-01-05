شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسئلة وإجاباتها عن فيروس HMPV والان مع تفاصيل الخبر

تنشر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الأجنبية عدة موضوعات كثيرة حول فيروس "HMPV"، مؤكدين أنه من المرجح أن يصبح الوباء المقبل.

1.هل فيروس HMPV سيصبح وباء مثل كورونا

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة ومدرس اقتصاديات الدواء بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن فيروس "HMPV" ليس بجديد، فلا داعي للخوف والذعر بعد أنباء ظهوره في شرق وجنوب آسيا، وأخبار أنه سيكون الوباء القادم لأن هذا الكلام غير صحيح.

2.أسباب إصابة الكثيرين بأدوار برد متكررة هل هى فيروس HMPV؟

أوضح عنان، أنه في حالة تكرار الإصابة بأعراض نزلات البرد، فهذا الأمر له دلالة علمية، وهي أنه في فصل الشتاء، تزداد خلاله الفيروسات التنفسية، كالأنفلونزا، والفيروس المخلوي (RSV) وكورونا وفيروس الميتانيومو البشري (Human metapneumovirus)، لافتًا إلى أن تكرار الإصابة يرجع إلى حدوث إصابة مزدوجة، أي بعض الحالات قد تكون مصابة بالإنفلونزا وhMPV في نفس الوقت وقبل التعافي من واحد يصاب بالآخر.

3.ما هو فيروس "HMPV"؟

فيروس الميتانيومو البشري (hMPV) هو فيروس يسبب التهابات الجهاز التنفسي، ويمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وهو ليس فيروسًا جديدًا كما يعتقد البعض، بل تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001 ويعتبر مسببًا شائعًا للامراض التنفسية.

4. ما هي سرعة انتشار فيروس "HMPV"؟

يتراوح انتشار الفيروس بين 1% إلى 10% من الأمراض التنفسية الحادة، ونجد أن الأطفال أقل من سن الخامسة هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ويمثلون نسبة كبيرة من الحالات المرضية.

وينتشر فيروس الميتانيومو البشري على مدار العام، ولكنه يظهر بشكل أكثر شيوعًا خلال فصلي الخريف والشتاء، فيمكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس أكثر من مرة.

5.كيف ينتقل فيروس "HMPV" من شخص إلى آخر؟

ينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الرذاذ التنفسي الذي يتم إطلاقه عند السعال أو العطس، كما يمكن أن ينتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

6.من هم الفئات الأكصر عرضة للإصابة بفيروس "HMPV"؟

ويعتبر الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة الأكثر عرضة للإصابة بأمراض شديدة، كما أنه يمكنك أن يؤدي إلى أمراض خطيرة ومضاعفات تنفسية، خاصةً في الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة وكبار السن.

7.كيف يتم تشخيص فيروس "HMPV"؟

يتم تشخيص الإصابة بفيروس الميتانيومو البشري HMPVعن طريق أخذ عينة من السوائل التنفسية وإجراء اختبارات مخبرية للكشف عن الفيروس عن طريق الـPCR أي مسحة ولكن لا داعي لذلك لأنه لا يختلف علاجه عن باقي الفيروسات التنفسية الموجوده حاليًا.

8.ما أعراض فيروس "HMPV"؟

- تشبه أعراض الإصابة بفيروس الميتابنيومو البشري أعراض الإنفلونزا وتشمل:

- السعال

- احتقان الأنف

- العطس

- الحمى

- صعوبة التنفس (في الحالات الشديدة)

وهي أعراض مختلفة شوية عن كورونا وخصوصًا احتقان الأنف والعطس.

9.ما هو علاج فيروس "HMPV"؟

لا يوجد علاج محدد لفيروس الميتانيومو البشري زي الإنفلونزا والمخلوي، ولذا يتم التركيز على تخفيف الأعراض. ويمكن استخدام مسكنات الألم وخافضات الحرارة للتخفيف من الحمى والألم، في الحالات الشديدة، قد يحتاج المريض إلى دعم التنفس والعلاج في المستشفى.

10.نصائح للوقاية من فيروس "HMPV"؟

- الوقاية من فيروس الميتابنيومو البشري تشمل:

- غسل اليدين بانتظام وبشكل جيد.

- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين.

- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

- تجنب لمس الوجه بأيدي غير مغسولة.