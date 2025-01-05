شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعلن عن وضع استراتيجية لمعالجة قضية التعدين العشوائى والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، العمل علي وضع استراتيجية لمعالجة قضية التعدين العشوائي، بالاضافة إلي استراتيجية للقيمة المضافة، وأخرى لمعالجة الآثار البيئية والاجتماعية لقطاع التعدين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي شهدت استعراض وزير البترول استراتيجية تطوير قطاع التعدين، في ضوء طلبي مناقشة عامة أحدهما مقدمان من النائبين أحمد جلال أبو الذهب، و النائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

وألقى وزير البترول الضوء علي 7 محاور رئيسية تٌمثل استراتيجية تطوير قطاع البترول، وفي مقدمتها "الإصلاح التشريعي والقانوني" بتحديث القانون ولائحته التنفيذية، وإصدار نموذج لاتفاقيات الاستغلال، وإصدار نموذج عقد البحث، بالاضافة إلي "ضبط النظام المالي" من خلال وضع نظام مالي لكل نوع خام، وتصميم نظام المراقبة المالية، وحساب معايير الاقتصاد الكلي.

وقال كريم بدوي، إن الاستراتيجية تستهدف ضبط نظام التراخيص، من خلال وضع معايير عالمية وإنشاء منصة رقمية للتعدين، بالاضافة إلي العمل علي "ضبط الهيكل التنظيمي" من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية، وإنشاء الهيكل التنظيمي وضبط الأدوار، وتصميم نظام سير الأعمال، وتحديد الكفاءات المستهدفة للوظائف.

ونوه "بدوي" إلي استهداف "بناء القدرات" من خلال تحديد متطلبات التدريب وتحديد الفجوات في القدرات للاشخاص والتكنولوجيا، بالاضافة إلي تعظيم السياسات التسويقية من خلال الترويج في المؤتمرات الدولية، وضع خطة اتصال مع الجهات الحكومية والمستثمرين، وتطوير منتدي مصر للتعدين ليصبح من أكبر المؤتمرات.