شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات محمد عدوية عن رحيل والده.. كيف تتجاوز مشاعر الحزن والفقدان والان مع تفاصيل الخبر

"مش قادر أنسى الأستاذ الكبير أسطورة الغناء الشعبي".. كلمة قالها النجم محمد عدوية عن والده الراحل النجم الكبير أحمد عدوية، عندما تحدثنا معه بعد 5 أيام من رحيله، وكان البكاء ينهار من عينه، حزنًا على والده الذى رحل بعد مسيرة غنائية طويلة أثرت في وجدان الجمهور في مصر والوطن العربي.

وأضاف محمد عدوية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": برحيل والدى فقدت كل شيء حلو في حياتى بعد ارتباطى الشديد به، وكان خبر حزين وبمثابة الصاعقة بالنسبة لى، وربنا يرحمه ويصبرنى على فراقه وفراق والدتى التى فارقتنى قبله بحوالى 6 شهور.

وحول ذلك تحدث الخليج 365 مع الدكتور محمد علي استشاري الطب النفسي في كلية طب قصر العيني، عن تقديم روشتة طبية بسيطة تساهم بشكل كبير في مساعدة أي شخص تعرض لفقدان قريب له، وذلك عن طريق اتباع التالي:

- يمر الكثيرون بمرحلة نفسية سيئة يطلق عليها اضطراب ما بعد الصدمة، وكثير ما تحدث بعد فقدان شخص، خاصة عندما يكون شخصًا عزيزًا وتفقده، ولكن عند تقبل الموت واقتناعك أن هذا الأمر يعد بداية للحياة ولس نهاية، فأنت ستمر من هذه المرحلة سلام.

- يمكنك القيام ببعض الأنشطة الاجتماعية البيسطة، التي تساعدك في المرور من هذه المرحلة السيئة التي تشعر بها، ولذا يمكنك القيام ببعض الأعمال الخيرية والكتابة وأعمال المشغولات لأنها تساعد علي إمدادك بصحة نفسية جيدة.

- يجب علي المحاطين بهذا الشخص إمداده بالحب والاهتمام، وحثة علي القيام بالأعمال الروحانية الصيام والصلاة.

- ممارسة الرياضة واتباع الهوايات اليومية يعد من الحيل الجيدة لإخراج مشاعر الحزن واليأس والفقد.

- القيام ببعض تمارين الاسترخاء، كاليوجا فهي لها القدرة علي التخلص من المشاعر السلبية.

- في حالة استمرار حالة الحزن لفترات طويلة لابد من العلاج النفسي من خلال الجلسات الاستشارية مع الطبيب أو حضور جلسات العلاج الجماعية خاصة عندما تطول فترات الحزن.

- إعطاء الأولوية للصحة الجسدية والعاطفية من خلال الانخراط في الأنشطة التي تجلب الراحة والفرح، الحفاظ على نمط حياة متوازن مع التغذية السليمة وممارسة الرياضة والراحة الكافية.

