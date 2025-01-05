شكرا لقرائتكم خبر عن غزيرة ورعدية .. خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تغيرات مفاجأة فى حالة الطقس اليوم الأحد 5-1-2025 ، حيث تتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق ونشاط رياح واضطراب بالملاحة .

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الأحد 5-1-2025 ، كما يلى :

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مطروح تمتد مساء الى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ .

أمطار خفيفة على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وخليج العقبة وحلايب وشلاتين.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبنى سويف .

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأحد 5 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على محافظة مطروح تمتد مساء على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار خفيفة على خليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10.