دورة أوكلاند: أوساكا تنسحب من النهائي بسبب الإصابة

الرياص - اسماء السيد - اوكلاند : انسحبت اليابانية ناومي أوساكا من نهائي دورة أوكلاند الكلاسيكية لكرة المضرب الاحد بسبب إصابة في البطن قبل أسبوع واحد من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى.

أوساكا، التي كانت تخوض النهائي الأول لها في احدى دورات دبليو تي ايه منذ ثلاثة أعوام ضد الدنماركية كلارا تاوسون، استدعت معالجها الفيزيائي بعد أن فازت بالمجموعة الاولى 6 4، قبل أن تُعلن إنسحابها.

وجاء إنسحاب أوساكا من نهائي الدورة التحضيرية لبطولة أستراليا مفاجئا إذ كانت تلعب من دون مشاكل ظاهرة في المجموعة الاولى التي استغرقت 35 دقيقة، وتميّزت بضربات قوية لتكسر إرسال منافستها في الشوطين الثالث والخامس.

واهدى إنسحابها منافستها تاوسون لقبها الثالث في مسيرتها والأول منذ 2021.

ولم تصرّح أوساكا عن تفاصيل كثيرة تخصّ إنسحابها خلال مقابلة مقتضبة، لكنّ رابطة دبليو تي ايه أوضحت في بيان لها أنّها عانت "من إصابة في البطن".

وقالت أوساكا "أريد فقط أن أشكر الجميع على الترحيب بي في هذه المدينة الجميلة واستمتعت كثيرًا باللعب هنا وأنا آسفة حقًا على الطريقة التي انتهى بها الأمر".

وتابعت "آمل أن تكونوا قد استمتعتم بالتنس الذي لعبناه وأنا ممتنة حقًا لوجودي هنا".

وسيستمر بحث أوساكا عن لقبها الاول منذ أربعة أعوام بعد أن توجت للمرة الاخيرة ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2021.

وخاضت النهائي الاخير لها سابقا في دورة ميامي المفتوحة في العام التالي قبل ان تبتعد لفترة 15 شهرا بعد أن وضعت مولودتها الاولى منتصف العام 2023.