شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل.. سحب رعدية وأمطار غزيرة وغطاء سحابى على هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 02:09 م

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير تكاثر السحب الرعدية على السلوم وتقترب من مطروح يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وغطاء سحابى الآن يؤثر على شمال البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع مع تقدم الوقت أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً

على مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) على فترات متقطعة.

ومتوقع أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر

قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومتوقع أيضا اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى (40-50)كم /س وارتفاع الأمواج من (2-3)م.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.