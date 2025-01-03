تفاصيل خفية في فيديو ميغان ماركل على إنستغرام.. وسلسلة جديدة عبر نتفليكس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول أيام السنة الجديدة، شاركت ميغان ماركل أول منشور لها في حسابها عبر “إنستغرام”، عبارة عن مقطع فيديو مؤثر قام بتصويره زوجها الأمير هاري. وأطلّت مرّة أخرى عبر حسابها في مقطع فيديو لتعلن عودتها إلى منصة “نتفليكس” بسلسلة واقعية جديدة تحمل عنوان “With Love, Meghan”.

غير أنّ تركيز الجمهور لا يزال مع الفيديو الأوّل الذي أطلّت فيه ماركل، والذي أظهر الممثلة السابقة في مسلسل “Suits”، البالغة من العمر 43 عاماً، وهي تركض على الشاطئ بالقرب من منزل عائلتها في مونتيسيتو. ارتدت ميغان ملابس بيضاء بالكامل وكتبت على الرمال: “2025” قبل أن تضحك وتركض خارج الإطار.

قد يلاحظ المشاهدون ذوو النظرة الثاقبة بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام التي ربما لم تُلاحظ عند النظر للفيديو للمرةّ الأولى. فبعد أقل من 24 ساعة من نشره، أشار البعض إلى أن النسخة النهائية من الفيديو لم تكن المحاولة الأولى للممثلة السابقة.

ففي بداية المقطع، تظهر ماركل وهي تركض باتجاه المياه للعثور على المكان المثالي لكتابة “2025” على الرمال. لكن المعجبين لاحظوا ماركل تركض متجاوزة محاولة كتابة أخرى لـ”2025″ قريبة منها، مما يؤكد أنها لم تكن المحاولة الأولى لها، وبالتالي فإنّ المحاولة الثانية لميغان تُظهر أنها أرادت إتقان الفيديو قبل مشاركته مع متابعيها.

وعلاوة على ذلك، يمكن رؤية سلسلة من آثار الأقدام الكبيرة بجانب كتابة ميغان لـ”2025″. وبما أن ميغان كانت تركض حافية القدمين في المقطع، فمن المحتمل أن تكون هذه الآثار الغامضة تعود للأمير هاري، الذي كان خلف الكاميرا.

بعد عودتها إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حصل حساب ميغان ماركل على علامة التحقق الزرقاء أمس، الخميس، وتجاوز عدد متابعيها 880 ألف متابع.

إلى جانب منشورها الأول الذي أغلقت فيه خاصية التعليقات، قامت ميغان أيضاً بتحديث صورة ملفها الشخصي إلى لقطة بالأبيض والأسود تظهر فيها مبتسمة بفستان أبيض أنيق.

حاز الفيديو القصير الذي نشرته تفاعلاً كبيراً بين متابعيها. وكان من بين من ضغطوا على زر “الإعجاب” العديد من أصدقائها المقربين، بما في ذلك لاعب البولو ناتشو فيغيراس، كيلي مكاي زاجفن، سيرينا ويليامز، والمصور وصديقها جاك روزنبرغ، الذي التقط لها صورة ملفها الشخصي.

أغلقت ماركل حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي في كانون الثاني (يناير) 2018 بعد خطوبتها للأمير هاري. وقال مصدر من قصر كنسينغتون في ذلك الوقت: “السيدة ماركل ممتنة لكل من تابع حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي على مدار السنوات، ومع ذلك، نظراً لأنها لم تستخدمها لفترة من الوقت، فقد قررت إغلاقها”.

وفقاً للمعلّق الملكي ريتشارد فيتزويليامز، فإن عودة ماركل إلى وسائل التواصل الاجتماعي تُعتبر جزءاً من خطتها الأوسع للسيطرة على السرد المحيط بصورتها العامة، التي شهدت تراجعاً في السنوات الأخيرة.

كما يدّعي فيتزويليامز أن الحساب الشخصي الجديد لميغان على “إنستغرام” سيلعب دوراً في الترويج لمشاريعها التجارية المقبلة، بما في ذلك إطلاق علامتها التجارية الخاصة بأسلوب الحياة، “American Riviera Orchard”.

دوق ودوقة ساسكس توقّفا عن استخدام حسابهما الأصلي “Sussex Royal” في عام 2020 عندما تخلّيا عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية. واستخدما الحساب للإعلان عن ولادة طفلهما الأمير آرتشي واسمه، وللترويج لأعمالهما الخاصة وأعمال الجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى نشر بيانهما المعروف باسم “ميغزيت”.

ومع ذلك، في عام 2022، ألمحت ميغان إلى أنها ستعود يوماً ما إلى وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: “هل تريد معرفة سر؟ سأعود… إلى إنستغرام.”

إعلان جديد عبر “نتفليكس”

سلسلة “With Love, Meghan” الواقعية تنتجها ميغان، وبحسب “نتفليكس”، فإنّ “هذه السلسلة الملهمة تصور نوعية برامج أسلوب الحياة، حيث تمزج بين النصائح العملية ومحادثات صريحة مع أصدقاء، سواء كانوا قدامى أو جدداً”.

وتضيف المنصة في التعريف عن هذه السلسلة: “تشارك ميغان نصائحها الشخصية وحيلها المميزة، مع التركيز على العفوية بدلاً من السعي للكمال، وتبرز مدى سهولة خلق الجمال حتى في الظروف غير المتوقعة. هي وضيوفها يخوضون تجارب في المطبخ والحديقة وما هو أبعد من ذلك، ويدعون الجمهور للانضمام إليهم.”

من المقرر أن تنطلق السلسلة على منصة البث في 15 كانون الثاني (يناير) الجاري، وستضم مجموعة من أصدقاء ميغان في لوس أنجلوس، بما في ذلك الشيف الشهير روي تشوي، والممثلة والكوميدية ميندي كالينج، وصاحبة المطاعم المعروفة أليس ووترز.