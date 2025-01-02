بكاء هدى حسين في إعادة عرض مسرحية ليلى والذيب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 01:20 مساءً - لم تستطع النجمة هدى حسين أن تتمالك دموعها لحظة تكريم الجمهور لها خلال إعادة افتتاح عرض مسرحية "ليلى والذيب"، والتي شاركت بها بأول عرض لها بالكويت عام 1988، إذ تعتبر هذه المسرحية من أبرز الأعمال التي أظهرت موهبتها الاستثنائية في المسرح.

رسائل المشاهير لـ هدى حسين: تستحق كل الخير

وحرص الكاتب المسرحي عثمان الشطي، على توثيق لحظة بكاء الفنانة هدى حسين عقب الحفاوة الكبيرة التي استقبلها بها الجمهور، معلقاً عبر حسابه على إنستغرام" لأنها اسطورة مسرح الطفل تستاهل هذي الوقفة والصفقة ودموعج غالية فنانتنا المبدعة هدى حسين من افتتاح إعادة صنع مسرحية ليلى والذيب".

ولقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل عدد من المشاهير من بينهم الفنانة فخرية خميس والتي أكدت في تعليقها بأن هدى حسين تستحق هذا الاستقبال الكبير " تستاهل نجمتنا القديرة"، الفنان حبيل غلوم هو الآخر أكد على هذا الأمر ، إذ قال في تعليقه " تستاهل كل خير وكل هالحب".

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" البيت الملعون" آخر المشاركات الدرامية لـ هدى حسين

يذكر أن الفنانة هدى حسين عرض لها مؤخراً مسلسل "البيت الملعون" الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، إذ نالت قصته إعجاب شريحة كبيرة من محبي الأعمال الدرامية والتي تدور في إطار من الرعب والتشويق بداخل قصر كبير تحدث به أشياء غريبة وغير منطقية

وليس ذلك فحسب، بل كان لـ هدى حسين جانب أيضاً من الإشادة سواء من قبل الجمهور أو من قبل عدد من النقاد الذين أثنوا على أدائها لشخصية "رزان" والتي قدمتها بالعمل، والذي ضم كوكبة كبيرة من نجوم الخليج على رأسهم جاسم النبهان، خالد أمين، باسم مغنية، أحمد إيراج، ريم أرحمة، فرح الصراف، وآخرون، والمسلسل من تأليف نجاة حسين ومن إخراج محمد جمعة.

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