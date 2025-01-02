محمد سعد يتصدر بـ الدشاش على ليلى علوي وعصام عمر في شباك التذاكر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 01:20 مساءً - حقق الفنان محمد سعد، نموًا ملحوظًا في شباك التذاكر المصري، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع عودته إلى السينما بعد غياب دام نحو 6 سنوات، حيث يُنافس في موسم أفلام رأس السنة بفيلم "الدشاش" الذي يطل فيه على جمهوره بشكلٍ مختلف تمامًا، بعيدًا عن شخصية "اللمبي" التي طالما تمسك بها في غالبية أعماله السينمائية.

محمد سعد يتصدر شباك التذاكر

وحقق فيلم "الدشاش" لـ محمد سعد، في أول يوم عرض له بصالات السينما، 2.6 مليون جنيه، متصدرًا قائمة الأفلام المنافسة، وبفارق كبير عن الأفلام الأخرى، حيث يأتي ذلك وسط إشادات الجمهور بعودة "سعد" إلى الساحة الفنية وبعمل مختلف.

وكان جوزيف فوزي، مؤلف "الدشاش"، قال لـ«الخليج 365»، في وقتٍ سابق: إنّ "محمد سعد يُقدّم وجبة سينمائية مكتملة ومختلفة من خلال هذا الفيلم، الذي عمل عليه أكثر من 3 شهور تقريباً، كمرحلة تحضير فقط؛ إذ كان يعمل لمدة 16 ساعة يومياً وبشكلٍ متواصل من دون انقطاع".

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان محمد سعد، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

View this post on Instagram A post shared by Rasheedy Films (@rasheedyfilms)

عصام عمر في المركز الخامس

أما فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الذي يُسجل أول بطولة سينمائية للفنان الشاب عصام عمر، وشهد عرضه الأول للجمهور، أمس الأربعاء، حقق 425 ألف جنيه فقط، إذ جاء ترتيبه في المركز الخامس بين الأفلام المنافسة.

وتدور أحداث الفيلم حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول، بعدما تورّط في حادث خطير من دون ذنب؛ ليصبح بين ليلة وضحاها مطارَداً من قِبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، بعد إخراجه عدداً من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية. وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويشارك البطولة: الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

أرقام متواضعة لـ"المستريحة"

فيما حقق فيلم "المستريحة" بطولة الفنانة ليلى علوي، أرقامًا متواضعة أيضًا، في أول يوم عرض له بصالات السينما المصرية، حيث حقق 321 ألف جنيه فقط، ليأتي في المركز قبل الأخير. ويُشارك في بطولة الفيلم كلٌّ من: بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا، والعمل تأليف محمد عبدالقوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

وتدور الأحداث حول المحتالة الشهيرة "شاهيناز المرعشلي" التي تعود إلى مصر بعد عشرين عاماً من الهروب؛ لاستعادة ألماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها؛ فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الألماسة.

View this post on Instagram A post shared by Arab Motion (@arabmotion)



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».