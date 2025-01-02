وفاة “المرأة القطة” جوسلين ويلدنشتاين عن 84 عاماً في باريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت جوسلين ويلدنشتاين، الملقبة بـ”المرأة القطة”، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، يوم الثلاثاء في باريس بسبب انسداد رئويّ.

لُقبت ويلدنشتاين، سيدة المجتمع السويسرية، بـ”المرأة القطة”، بسبب عينيها الواضحتين كعينَي القطة وملامحها الليونية، بعد خضوعها للعديد من عمليات التجميل في وجهها على أمل أن تُشبه القطة.

وبحسب صحيفة “باري ماتش”، كانت ويلدنشتاين، تأخذ قيلولة في أحد القصور الباريسية وقت وفاتها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شريكها لويد كلاين قوله: “يعرب شريكها لويد كلاين عن حزنه لوفاة جوسلين ويلدنشتاين في باريس”.

وكانت آخر مرة شوهدت فيها جوسلين بصحة جيدة في 18 كانون الأول (ديسمبر) في باريس عندما كانت برفقة كلاين.

وكانت ويلدنشتاين نشرت صورة قديمة لها وهي تحمل ابنتها الرضيعة ديان ويلدنشتاين عبر إنستغرام، لمناسبة عيد ميلادها في 25 آب، مرفقة إياها بتعليق: “عيد ميلاد سعيد لابنتي الجميلة ديان ويلدنشتاين”.

اللافت في الصورة القديمة ملامحها الجمالية الطبيعية التي دفعت بكثر إلى التساؤل عن سبب إقدامها على التجميل الذي قدّم نتائج عكسية.

أنجبت ويلدنشتاين ابنتها ديان وابنها أليكس من زوجها السابق تاجر الأعمال الفنية، الملياردير الراحل، أليك ويلدنشتاين. وبدأت شهرتها بعد طلاقها من زوجها عام 1997.

وخلال فترة طلاقهما، ادّعت جوسلين أنها استمرت في الخضوع لعمليات التجميل جزئياً لأن طليقها الراحل “يكره أن يكون مع كبار السنّ”.

وقالت في مقابلة سابقة لمجلة “فانيتي فير” إن بعض ملامحها الشبيهة بالقطط طبيعية. وتابعت: “لدى حيوان الوشق عيون مثالية. إذا عرضت عليك صور جدتي، فما تراه هو هذه العيون، عيون القطط، وعظام وجنتيها المرتفعة”.

وقال طليقها أليك للمجلة: “كانت تعتقد أن بإمكانها إصلاح وجهها مثل قطعة أثاث. الجلد لا يعمل بهذه الطريقة. لكنها لم تكن تستمع”.