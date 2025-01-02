ميغان ماركل تعود إلى إنستغرام بفيديو صوّره الأمير هاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت ميغان ماركل رسمياً إلى إنستغرام، معلنة بداية فصل جديد على المنصة مع افتتاح حساب جديد في يوم رأس السنة الجديدة.

ونشرت ماركل عبر حسابها الجديد مقطع فيديو التقطه زوجها الأمير هاري على الشاطئ بالقرب من منزلهما في مونتيسيتو بكاليفورنيا، بحسب شبكة “ABC News”.

وتظهر ماركل (43 عاماً) في الفيديو وهي ترتدي ملابس بيضاء بالكامل، وتركض حافية القدمين نحو الأمواج، بينما ظهرها للكاميرا. وتتوقف لتتبع “2025” في الرمال قبل أن تضحك وتهرول بعيداً.

وعلى الرغم من أن ماركل أوقفت خاصية التعليقات على المنشور، لكنها تلقت إعجابات من أصدقاء مشاهير من بينهم سيرينا ويليامز وكريسي تيغن وتان فرانس.

في آب (أغسطس) 2023، ذكر موقع “Page Six” أن ماركل حصلت على اسم “@meghan” لعودتها على إنستغرام. وكان لدى الحساب 113 ألف متابع عندما نشرت فيديو الشاطئ، على الرغم من أنها لم تتابع أي حسابات بنفسها. وتظهر صورتها الشخصية باللونين الأبيض والأسود وهي تبتسم وشعرها منسدل.

وفي مقابلة سابقة مع مجلة “The Cut”، كشفت ماركل عن عودتها إلى المنصة، قائلة: “هل تريدون معرفة سر؟ سأعود… إلى إنستغرام”.