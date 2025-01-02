كيف أثرت حبيبة براد بيت على إنهاء طلاقه من أنجلينا جولي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شجّعت مصممة المجوهرات إيناس دي رامون حبيبها براد بيت على تسوية معركة طلاقه مع أنجلينا جولي، التي استمرت ثماني سنوات، وذلك حتى يتمكّنا من المضي قدماً في حياتهما معاً، حسبما أفادت مصادر لموقع “Page Six”.

ويقول المصدر المطلع: “لقد تأثر بإيناس لكي يقوم بتسوية الأمر أخيراً. تريد إيناس أن يعيشا حياة معاً، مع احتمال وجود أطفال في المستقبل، من دون المعاناة من حرب الورود التي استمرّت ثماني سنوات”.

وأضاف المصدر: “لقد أعلنت أنها ترى أن الحياة ستكون أكثر متعة بكثير مع تسوية هذا الأمر”.

وكانت جولي تقدمت بطلب فسخ الزواج في 19 أيلول (سبتمبر) 2016، ومنذ ذلك الحين يخوض النجمان معركة مريرة حول الحضانة وقضايا أخرى. ومع ذلك، لا تزال الحرب القانونية التي لا نهاية لها حول مصنع النبيذ الفرنسي “شاتو ميرافال” مستمرّة.

وقد أُعلن انفصالهما قانونياً عام 2019، لكنهما وقّعا أخيراً أوراق الطلاق يوم الإثنين.

وقال مصدر آخر لـ ” Page Six”: “إيناس لها تأثير إيجابيّ على براد. لديها منظور جيد حقاً للأمور. إنه لأمر محزن كيف انتهى الأمر برمته (طلاق بيت وجولي)، ولكن على الأقلّ هذا تقدم في الاتجاه الصحيح”.

وحول التوقيع، ذكرت مصادر: “أدرك الطرفان أن الوقت قد حان للمضي قدماً. لقد كان من المفيد للطرفين إنهاء الأمر”.

وأثارت دي رامون (31 عاماً) وبيت (60 عاماً) شائعات المواعدة للمرة الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، وظهروا للمرة الأولى على السجادة الحمراء رسمياً بعد عامين تقريباً في مهرجان البندقية السينمائي 2024.