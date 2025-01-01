نادر الأتات يضيء ليلة رأس السنة بحفلتين استثنائيتين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان نادر الأتات حفلتين مميزتين ليلة رأس السنة، مقدماً أجواءً استثنائية جمعت جمهوره على إيقاع الموسيقى والطاقة الإيجابية.

الحفل الأول كان في العاصمة بيروت، حيث سيطرت على السهرة أجواء لا تُنسى عاشها الحضور مع أغاني نادر التي أشعلت المسرح وألهبت الحماسة بين الجمهور، ليكون احتفالاً فريداً ببداية العام الجديد.

أما الحفل الثاني، فكان الختام الكبير في جبيل، وسط أجواء مفعمة بالحيوية والطاقة التي رافقت الحضور حتى الساعات الأولى من العام الجديد، فقدم نادر مجموعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير.

نادر نشر صوراً من الحفلتين وعلّق على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “بيروت، جبيل – مبارح عطيتوني كل شي. على أمل سنة 2025 تكون استثنائية! بتمنالكن السعادة، النجاح، ولحظات ما بتنتسى بالمستقبل. كل سنة ونحنا سوا!”.

بهذه الحفلتين، ودّع نادر الأتات عام 2024 بأسلوب فني مميز، تاركًا بصمة لا تُنسى في قلوب محبيه مع انطلاق سنة جديدة مليئة بالتفاؤل والطاقة.