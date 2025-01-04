تكنولوجيا: ECS تعلن عن حاسب محمول جديد بمعالج AMD Krackan APU قبل معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AMD عن خططها لإطلاق وحدات Zen 5 APU المتوسطة المدى في أوائل 2025، مع انتظار الكشف الرسمي في معرض CES 2025. ورغم أن التفاصيل حول هذه الوحدات ما زالت محدودة، إلا أن شركة ECS أثارت الحماس بإعلان مبكر عن أحد معالجات Krackan الجديد، ما يعكس الإثارة الكبيرة المرتقبة لهذا الحدث!

يأتي الحاسب المحمول الجديد المزود بمعالج APU مع وحدة معالجة مركزية من 8 أنوية تعتمد على بنية Zen 5c، ما يتيح أداءً قويًا ومتقدمًا.

ورغم عدم إعلان ECS عن تفاصيل دقيقة حول معالج الرسوميات RDNA 3.5 iGPU، إلا أن التسريبات تشير إلى أن معالجات Krackan ستكون مجهزة بتقنيات متطورة للغاية. ومن المتوقع أن يكون هذا المعالج إما Ryzen AI 350 أو AI 340، وهو ما يثير حماس محبي الأداء القوي.

المفاجأة الكبرى هي وحدة XDNA 2 NPU، التي ستمنح الحاسب المحمول أداءً أعلى بنسبة 40%، ما يجعل هذا الجهاز منافسًا قويًا في فئته.

وبالنسبة للحاسب المحمول نفسه، سيأتي بشاشة مذهلة مقاس 14 بوصة، ومنافذ USB4، بالإضافة إلى WiFi 6 فائق السرعة، ما يضمن لك أداءً سلسًا وتصفحًا فائق السرعة. مع نطاق TDP يمتد من 15 إلى 54 واط، يقدم هذا الحاسب توازنًا مثاليًا بين الأداء وكفاءة الطاقة.

كما يتميز الجهاز أيضًا بهيكل نحيف وأنيق بسمك 16.9 ملم فقط، ما يجعله سهل الحمل وملائمًا للتنقل. ترقبوا المزيد من التفاصيل المثيرة والأسعار المذهلة خلال معرض CES 2025، حيث ستكشف ECS عن المزيد من المفاجآت!

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