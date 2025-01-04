فلاش باك - إليكم أبرز إطلالات النجمات اللبنانيات من بينهن نجوى كرم ونوال الزغبي وهيفا وهبي

ميرنا وليد - بيروت - كان في عام 2024، محطة مميزة في عالم الموضة، التي تجلت من خلال إطلالات ساحرة لعدد من الفنانات والممثلات اللبنانيات، بتصاميم رائعة، في مهرجانات وحفلات وعروض الأفلام.

نعرض لكم أجمل الإطلالات، التي ظهرت فيها النجمات خلال عام 2024.

نوال الزغبي:

أطلت الفنانة نوال الزغبي، في كليب أغنيتها "بحكي عنك"، وقد إرتدت فستاناً من التول الأبيض، يتميز ببطانة كاملة بلون الجلد، ما يوحي بأن الفستان شفاف، وهو مطرز بورود خفيفة عند الصدر والبطن، وبورود كثيفة عند ذيل الفستان.

وتركت نوال شعرها الأشقر الناعم الطويل منسدلاً على كتفيها، وإختارت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها الجميلة.

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هيفا وهبي:

عوّدت الفنانة هيفا وهبي جمهورها، على إطلالاتها الرائعة وأناقتها الملفتة، ومن بينها إطلالتها خلال حضورها عرض Louboutin، فقد إرتدت فستاناً قصيراً وضيقاً باللون الأسود، وإعتمدت تسريحة شعر ومكياجاً رائعين.

وخطفت هيفا القلوب بلوك رائع، بكليب أغنيتها "يا نحلة"، وإختارت جمبسوت ضيقاً باللون الأسود سترابليس، بدون أكمام،

وقفازين طويلين، وإستعرضت رشاقة جسمها.

نانسي عجرم:

إختارت الفنانة نانسي عجرم لحفل Joy Awads، فستاناً باللون الأحمر اللماع، بفتحة طويلة عند الجزء السفلي، من دار Dolce & Gabbana العالمية.

سعر الفستان مرتفع، يبلغ حوالى 4266 دولاراً أميركياً، أي ما يعادل 16 ألف ريال سعودي، أو 240 ألف جنيه مصري. وإختارت نانسي حقيبة يد من المجموعة نفسها الخاصة بالفستان، وإنتعلت حذاءً باللون الأحمر أيضاً، وإعتمدت مكياجاً ناعماً، مركزة على أحمر الشفاه، أما شعرها فتركته منسدلاً بتسريحة الويفي.





ماغي بو غصن:

إختارت الممثلة ماغي بو غصن، لإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فستاناً ضيقاً باللون الأسود، ويبرز اللون الأبيض عند الكتفين من الداخل، بكمين قصيرين، مع قماشة باللون البرتقالي في وسط الفستان، الذي حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد، ونسقت معه مجموعة مجوهرات.

وربطت ماغي شعرها إلى الخلف على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً ناعماً ناسب إطلالتها.







نجوى كرم:

أطلت الفنانة نجوى كرم في برنامج Arabs Got Talent، وهي ترتدي فستاناً لماعاً من خامة الـ Sequin باللون الأزرق، من دار بالنسياغا الشهيرة ( Balenciaga). يبلغ سعر الفستان، بحسب المتاجر المتخصصة في بيع الملابس من دور الأزياء العالمية، حوالى الـ 9790 دولار أميركي.

وبدت نجوى كرم بهذا الفستان بالغة الجمال، إذ أبرز رشاقة جسمها، كما أن اللون الأزرق يليق بها، وإعتمدت تسريحة الشعر المنسدل ومكياجاً ناعماً.

إليسا:

تألقت الفنانة إليسا بإطلالة رائعة، في حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان 2024، وظهرت بعدة إطلالات، أبرزها فستانها الأول وهو وهو أسود اللون، ومزين بكريستالات وردية عند منطقة الصدر، من تصميم المصمم ديفيد كوما، ويصل سعر الفستان إلى 2050 يورو، أي ما يعادل 107 ألف جنيه مصري.

وتركت إليسا شعرها منسدلاً على كتفيها، وإعتمدت على مكياجها المعتاد، الذي تحب فيه إعتماد السموكي وتحديد ملامحها.

مايا دياب:

​​​خطفت الفنانة مايا دياب، الأنظار بإطلالتها الملفتة في حفل الـMurex D'or في بيروت.

وتألقت مايا على السجادة الحمراء، بفستان جريء، من تصميم المصمم اللبناني جان لوي صبجي.

جاء الفستان بقصة طويلة وضيقة تعانق الجسد، بقماش شفاف باللون البيج، والساتان باللون الأسود، وجاء على شكل كورسيه، مع طيات عند منطقة الصدر، وبصيحة الكتف الواحدة، والتي جاءت منتفخة.

وتركت مايا شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة مموجة، وطبقت مكياجاً قوياً يرتكز على الألوان البرونزية، التي أبرزت ملامحها بطريقة مميزة.



يارا بو منصف:

أطلت صانعة المحتوى والممثلة يارا بو منصف على السجادة الحمراء، في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، بفستان أنيق باللون الأبيض، وأضفى القفازان الأسودان على الإطلالة طابعاً مميزاً، وجاء التصميم بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي طوني ورد.

سينتيا خليفة:

إختارت الممثلة سينتيا خليفة إطلالة رائعة، خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، فقد إرتدت فستاناً أحمر طويلاً أوف شولدر، وقفازين طويلين، بالإضافة إلى كاب طرز إليه غطاء للرأس، وإعتمدت تسريحة شعر مميزة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.