كريستينا صعب تخطـ ـف الأنظار بإطلالتها بفستان من إيلي صعب

ميرنا وليد - بيروت - شاركت كريستينا مراد صعب، زوجة إيلي صعب جونيور، ابن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة.

وخطفت كريستينا الأنظار بإطلالتها في الصورة، إذ ارتدت فستان أسود أنيق من تصميم إيلي صعب.

وتميز الفستان بتصميم رائع، إذ جاء بقصة طويلة وضيقة، وبدون كمين، وبحمالات رفثيعة كما أن مكشوف الصدر. وجاء بفتحة طويلة على طول الساق، وتزين بحبيتات من االخرز واللؤلؤ.

ومن الناحية الجمالية، تركت كريستينا شعرها منسدلا بطريقة ناعمة على كتفيها، وطبقت مكياجا ناعما أبرز ملامحها بطريقة جذابة.

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