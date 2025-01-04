تكنولوجيا: رصد Aqara Hub M100 وأجهزة منزلية ذكية جديدة قبل معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت عدة منتجات جديدة من Aqara المنزلية الذكية على موقع Connectivity Standards Alliance (CSA)، مما يلمح إلى ما قد تكشف عنه الشركة في معرض CES 2025.

في نهاية شهر ديسمبر، شاركت Aqara صورة تشويقية على منصة X لمنتجات غير واضحة، معبرة عن أنها تقدم “نظرة خاطفة” على أحدث ابتكاراتها.

من بين المنتجات التي تم إدراجها مؤخرًا في قاعدة بيانات CSA، يبرز Aqara Hub M100، الذي يُتوقع أن يكون خليفة لـ M3. وعلى الرغم من أن الصفحة لا تقدم الكثير من التفاصيل حول المنتج، فإن القائمة تشير إلى أنه سيعمل بنفس البرنامج الثابت، الإصدار 4.0.4، مع دعم اتصال Wi-Fi وEthernet.

كما تم إدراج Aqara Dimmer Switch H2 EU، الذي يظهر الآن مع صورة للمنتج. يعتمد هذا الجهاز على تقنية Thread، ويدعم Matter 1.3 وBluetooth، ويعمل مع مجموعة متنوعة من المصابيح الكهربائية. من خلال هذا المنتج، يمكن للمستخدمين التحكم في الإضاءة عن بُعد عبر التطبيق، مع إمكانية إعداد جدول زمني ومراقبة استهلاك الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت قاعدة بيانات CSA منتجات أخرى من Aqara مثل مستشعر Aqara للمناخ W100، ومصباح Aqara LED T2 E27 CCT، ومصباح Aqara LED T2 E27 RGB CCT.

من المتوقع أن تكشف Aqara عن تواريخ الإصدار والأسعار لبعض هذه الأجهزة الجديدة في معرض CES 2025، الذي يبدأ في 7 يناير.

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