نوال الزغبي تُشعل أجواء ليلة رأس السنة في مصر.. سحرت الجميع بإطلالتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة اللبنانية نوال الزغبي ليلة رأس السنة 2024 بحفل غنائي مميز في فندق موفنبيك بمصر، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة وأناقتها اللافتة بفستان أحمر فاخر أضفى مزيدًا من الرقي على الأمسية.

الحفل الذي أُقيم ليلة أمس شهد حضورًا كبيرًا من محبي النجمة اللبنانية الذين توافدوا للاحتفال بوداع عام 2024 واستقبال العام الجديد بأجواء موسيقية لا تُنسى.

قدمت نوال الزغبي خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث أضفت طابعًا من الحماسة والرومانسية على الأمسية. الحضور الذي ملأ القاعة عاش لحظات من الطرب والفرح، ما جعل الحفل بداية مشرقة لعام 2025.

ليلة رأس السنة هذا العام أكدت مرة أخرى على المكانة المميزة التي تحظى بها نوال الزغبي كواحدة من أبرز نجمات الساحة الغنائية العربية.

وفي سياق آخر، أعربت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن حماسها الكبير لإطلاق ألبومها الجديد من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة X، قائلة: “I can’t wait for my new album”.

وتنشغل الزغبي حاليًا بالتحضير لهذا الألبوم الذي طال انتظاره، استجابةً لرغبة جمهورها العريض في العودة إلى ساحة الألبومات الغنائية بعد فترة ركزت خلالها على إصدار أغاني منفردة (سينجل).

نجاح مستمر مع أغنية “من باريس”

تعيش نوال الزغبي حالة من النجاح اللافت مع أغنيتها الأخيرة “من باريس”، التي كتب كلماتها خالد فرناس، ولحنها ياسر نور، ووزعها عمر عبد الفتاح. الأغنية حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال ستة أشهر فقط، مما يعكس استمرار النجمة اللبنانية في جذب أنظار الجمهور العربي وتحقيق نجاحات متتالية.