شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة عن رحيل أحمد عدوية: أبويا مات مرة تانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب عبد الباسط حمودة فى تصريح لليوم السابع عن وفاة المطرب أحمد عدوية: النهارده فقدت أبويا مرة تانية، كان أبويا وأخويا وعشرة عمرى، كان كله طيبة وكرم وحنية، رحمه الله، فقدنا إنسانا قلبه أبيض وفنان كبير.

هذا وكشف المطرب محمد عدوية عن وفاة والده المطرب الكبير أحمد عدوية بعد صراع مع المرض ونعاه عبر حسابه على موقع فيس بوك كاتباً: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب.. حنون القلب .....جابر الخواطر".

رحل عن عالمنا المطرب أحمد عدوية بعد مسيرة طويلة أبدع فيها خلال سنوات بأغان اعتبرها الكثيرون بمثابة نقلة فنية في عالم الغناء الشعبي.

كما سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السينما بأغانيه التى شارك فيها إلى جانب أهم النجوم، وفقاً لما أكده ياسر حسانين مدير أعماله.

ويعد المطرب أحمد عدوية أحد أهم المطربين فى تاريخ الأغنية العربية لما قدمه من أغان تميزت بلون مختلف وقتها وسار على نهجه بعدها العديد من المطربين.

كما ارتبط اسم عدوية بصداقات مع نجوم الغناء مثل عبد الحليم حافظ الذى سبق وأعرب عن مدى تقديره وإعجابه الشديد به وبفنه.