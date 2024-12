وفاة أوليفيا هوسي نجمة روميو وجوليت عن عمرٍ يناهز الـ73 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - لم يشأ القدر أن تكون أوليفيا هوسي- التي اشتهرت كمراهقة في فيلم روميو وجولييت عام 1968 المقتبس من مسرحية شكسبير- من بين المودعين لعام 2024، بل سبقت هي وودعت العالم بأسره أمس 27 ديسمبر، حيث تُوفيت هوسي بسلام عن عمرٍ ناهز الـ73 عاماً، في منزلها محاطة بأحبائها، وفقاً لبيان نُشر على حسابها على إنستغرام.

تمت مشاركة خبر وفاة أوليفيا هوسي عبر حسابها على إنستغرام، من خلال صورة لها مع بيان جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة أوليفيا هوسي آيسلي، التي رحلت بسلام في منزلها محاطة بأحبائها في 27 ديسمبر"، واستكمل البيان: "كانت أوليفيا شخصية رائعة، حيث أثرت دفئها وحكمتها ولطفها الخالص على حياة كل من عرفها. ولدت في 17 أبريل 1951 في بوينس آيرس، الأرجنتين. عاشت أوليفيا حياة مليئة بالعاطفة والحب والتفاني في الفنون والروحانية واللطف تجاه الحيوانات. تركت أوليفيا وراءها عائلة محبة- أطفالها، أليكس وماكس وإنديا، وزوجها منذ 35 عاماً ديفيد جلين آيسلي، وحفيدها جريسون، وإرثاً من الحب سيظل عزيزاً إلى الأبد في قلوبنا. بينما نحزن على هذه الخسارة الفادحة، نحتفل أيضاً بالتأثير الدائم لأوليفيا على حياتنا والصناعة".

واختتم البيان: "نشكركم على أفكاركم وصلواتكم خلال هذا الوقت العصيب ونطلب الخصوصية بينما نحزن على فقدان روح مميزة حقاً".

"روميو وجوليت" أبرز أدوار أوليفيا هوسي

انتقلت أوليفيا هوسي من بوينس آيرس، الأرجنتين، إلى لندن عندما كانت طفلة، ومن هناك بدأت التمثيل وعمرها 13 عاماً ولعبت أدواراً ثانوية في الأفلام قبل أن يتم اختيارها في فيلم روميو وجولييت للمخرج فرانكو زيفيريلي عام 1968، الذي حقق نجاحاً كبيراً في دور العرض، وفسر البعض سبب نجاح الفيلم كونه أول فيلم يضم ممثلين قريبين من أعمار عشاق شكسبير المنكوبين، حيث كانت هوسي تبلغ من العمر حينها 16 عاماً وكان زميلها في التمثيل ليونارد وايتنغ يبلغ من العمر 17 عاماً.

وفي عام 2018، كان لهوسي مقابلة مع مجلة People ترويجاً لمذكراتها The Girl on the Balcony، وقالت عن نجاحها في فيلم روميو وجوليت: "لقد حدث الكثير بسرعة كبيرة. لقد أصبحت نجمة بين عشية وضحاها ولم أكن مستعدة لذلك".

نبذة عن أدوار أوليفيا هوسي

لم يقتصر نجاح أوليفيا هوسي عند روميو وجوليت، بل واصلت جني المزيد من النجاحات على مستوى المسرح والشاشة. في عام 1974، لعبت دور البطولة في فيلم الرعب Black Christmas، والمسلسل القصير لعام 1990 المستند إلى رواية ستيفن كينج It. كما لعبت دور البطولة في حلقة من Boy Meets World ولعبت دور والدة نورمان بيتس في Psycho IV: The Beginning. كان ظهورها الأخير عام 2016، في فيلم Social Suicide، ثم من عام 2016، ابتعدت عن التمثيل، لكنها شعرت بالندم فيما بعد لهذا القرار، حيث قالت مجلة إكسبريس: "أشعر بالندم لأنني لم أطور نفسي أكثر كممثلة، وأقوم بأدوار أكثر أهمية. لكنني أخذت إجازة لأعيش حياتي وأربي ثلاثة أطفال. في ذلك الوقت كان ذلك أكثر أهمية من العمل في مسيرتي المهنية. بشكلٍ عام، قمت ببعض الأدوار التي أفتخر بها وأنا سعيدة جداً في حياتي".

الحياة العائلية لـ أوليفيا هوسي

تزوجت هوسي من دين بول مارتن، من عام 1971 إلى عام 1979، ثم تزوجت من المغني الياباني أكيرا فيوز في الثمانينيات قبل أن تتزوج من إيزلي في عام 1991. في عام 2008، تم تشخيص هوسي بسرطان الثدي، وخضعت لعملية استئصال الثدي، لكن بعدها بعشر سنوات، تحديداً في عام 2018، اكتشف الأطباء ورماً جديداً.

