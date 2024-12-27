شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "بلاي" تنطلق على مسرح الغد فى العجوزة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة مسرح الغد بالعجوزة برئاسة الفنان سامح مجاهد، والتابعة للبيت الفني للمسرح، لافتتاح العرض المسرحي "بلاي" (PLAY) يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، حيث يبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً، العرض من إنتاج مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح.

المسرحية من تأليف الكاتب د. سامح مهران، وإخراج د. محمد عبد الرحمن الشافعي، وتضم فريق عمل متكامل يشارك في تقديم رؤية فنية متقنة. يتولى تصميم الديكور والملابس دينا زهير، وتصميم الإضاءة عز حلمي، وتصميم الدعاية والمادة الفيلمية محمد فاضل القباني، مساعدا الإخراج مها مصطفى وطارق صلاح، مخرج منفذ سيادة نايل. يشارك في بطولة العرض نخبة من الفنانين: جلال عثمان، علي كمالو، عبير الطوخي، نائل علي، أحمد نبيل، إيمان مسامح، ووليد الزرقاني.

جدير بالذكر أن المخرج الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي هو نجل الفنان الكبير الراحل عبد الرحمن الشافعي وشقيق الفنان احمد الشافعي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في الآداب - قسم الدراسات المسرحية- كلية الآداب- جامعة الإسكندرية 2013, بعنوان "تقنيات الإخراج في مسرح الميجاميوزيكال" كما حصل على ماجستير في تقنيات الإخراج الدرامي لعروض السيرك بعنوان " توظيف فنون السيرك في العرض المسرحي" من كلية الاداب- جامعة الإسكندرية 2010.

وقد عين معيد بكلية العلوم الإجتماعية بقسم علوم المسرح – جامعة 6 أكتوبر- عام 2005. ثم مدرس مساعد بكلية العلوم الإجتماعية بقسم علوم المسرح – جامعة 6 أكتوبر-منذ عام 2010 حتى 2103، ومدرس بكلية العلوم الاجتماعية بقسم علوم المسرح– جامعة 6 أكتوبر- 2013. وقد بدأ حياته بالعمل عمل في إدارة الترجمة بلجنة التجهيزات الخاصة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بالإدارة العليا للمهرجانات الدولية بوزارة الثقافة منذ عام 2002 حتى 2009.