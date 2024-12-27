شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رد آرون تايلور جونسون حول تقديمه جيمس بوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت في الفترة الماضية الكثير من الشائعات عن اختيار النجم العالمى آرون تايلور جونسون لتقديم شخصية العمل السرى جيمس بوند 007، ومع عرض فيلم Kraven the Hunter في دور العرض عالميا، ومع فشله في تحقيق الإيرادات عالميا، ترددت الشائعات من جديد عن استبعاد جونسون من دور العميل السرى.

وفى أحدث ظهور لـ جونسون أثار الجدل بعد سؤاله عن تقديمه لشخصية جيمس بوند قائلا: "أحب ارتداء بدلة السهرة، أرتدى بدلة السهرة في فيلم " Kraven the Hunter"! يجب أن تشاهد هذا الفيلم، بصراحة، الفيلم ملىء بالإثارة والتشويق حقًا"، فى محاولة منه من الهروب للإجابة عن السؤال.



آرون تايلور جونسون

وكما ذكرت صحيفة The Sun فقد عُرض على الممثل البريطاني آرون تايلور جونسون، البالغ من العمر 33 عامًا، الدور، وتتوقع شركة الإنتاج Eon أن يمضى على العقد في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير أول ظهور له باعتباره أشهر جاسوس في السينما هذا العام، بعد تأجيله بسبب إضرابات هوليوود التي عطلت مواعيد التصوير في عام 2023.

يعد تايلور جونسون بالفعل اسمًا راسخًا في هوليوود، وقد ظهر في عدد من الأفلام الرائجة - بما في ذلك فيلمين من أفلام Marvel، بالرغم من إنه ليس معروفًا مثل الممثلين الآخرين الذين ترددت شائعات عن هذا الدور، مثل إدريس إلبا وهنري كافيل.

ولد آرون بيري جونسون في هاي ويكومب، شمال غرب لندن، في عام 1990، وبدأ تايلور جونسون مسيرته كممثل طفل في مجموعة من المسلسلات التليفزيونية البريطانية مثل The Bill and Feather Boy.