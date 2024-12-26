عمرو سلامة يكشف تفاصيل الحلقة السابعة من "ساعته وتاريخه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف المخرج عمرو سلامة عن تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل "في ساعته وتاريخه" المستوحى من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ونشر "عمرو" عبر حسابه على موقع "فيسبوك"صورة من كواليس الحلقة تجمعه بالفنانين أحمد داش وعمر شريف، وعلق عليها: "النهاردة هتتعرض حلقة من مسلسل "ساعته وتاريخه"، وهي حلقة قريبة جدًا من قلبي، وتكاد تكون من أكثر الأعمال اللي أخرجتها فخورًا بها، لما تحمله من موضوع مهم، ولتشابهها بشكل ما مع موقف عشته وأنا صغير".

وأضاف: "من أكثر الحاجات اللي بسطتني برضه إني عملتها مع اثنين من النجوم اللي لسة بعتبرهم أولادي، أحمد دش وعمر شريف، اللي بتشرف إن أول تجاربهم التمثيلية كانت معايا، وعملت معاهم عملين بعتبرهم من أكثر أعمالي قربًا لقلبي".

وتابع: "منتظر رأيكم في الحلقة، وبشكر كل الناس اللي تعبت معايا جدًا في الحلقة دي، اسم الحلقة "الحذاء الذهبي" (ملف رقم 7)".

اقرأ أيضًا:

مي عز الدين تنضم لفريق عمل مسلسل "الحب كله"

دار الأوبرا تقدم حفل "ليلة موسيقية غنائية في حب أم كلثوم" في هذا الموعد

رمضان 2025.. أكرم حسني يعلن بدء تصوير مسلسل "الكابتن"

موعد عرض مسلسل "لعبة الحبار 2" على نتفليكس

رانيا ونورهان منصور في أحدث ظهور والجمهور: "نسخة واحدة"