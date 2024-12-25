دوق لوكسمبورغ الأكبر هنري يعلن تنازله عن العرش ويحدد يوم تسليم السلطه

موعد تسلم غيوم نجل الملك هنري السُلطة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - أعلنمن لوكسمبورج تنازله عن العرش لصالح ابنه غيوم، وبذلك يعد تنازل هنري عن العرش هو الملك الأوروبي الثاني الذي يتنازل عن حكمه هذا العام.وكان قد أصدر الملك والذي يبلغ من العمر 69 عامًا، هذا الإعلان خلال إلقاء خطابه بمناسبة عيد الميلاد مُعلنًا نهاية حكمه والذي استمر 24 عامًا، وسيتولى نجله غيوم البالغ من العمر 43 عامًا، والذي كان تولى بالفعل العديد من مهام والده في الأشهر الأخيرة منصبه الجديد رسميًا في 3 أكتوبر 2025.وقال الدوق الأكبر هنري خلال كلمته بإنه فخور بخدمة بلاده لمدة ربع قرن، موضحًا بأنها كانت فترة شهدت فيها لوكسمبورج تغييرات كبيرة، وأنه فخور بتمكنه جنبًا إلى جنب مع الدوقة الكبرى من السير في هذا المسار مع الشعب.وأوضح خلال خطابه بأن ما سعى لتحقيقه على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية هو الإهتمام الخاص منذ البداية بالتنوع السكاني وضرورة التعايش والإستدامة في جميع المجالات بالمجتمع.وعقب إعلانه تخليه عن السلطة لنجله بدا الدوق الأكبر متأثرًا للغاية وقام بتقبيل ابنه وسط تصفيق الحاضرين، وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن لوسائل الإعلام المحلية: "هذه هي بداية فصل جديد لملكيتنا".يُذكر أن منذ شهر يونيو الماضي قد دارت محادثات حول بداية انتقال سلطات الحكم في دوقية لوكسمبورغ، لتنتقل من الأب الدوق الأكبر هنري، لوريثه وولده الأمير غيوم، حيث أعلن الدوق الأكبر هنري اعتزامه إسناد دَور جديد لابنه الأكبر الدوق الأكبر بالوراثة غيوم، كنائب وممثل لوالده.وقد مثل هذا القرار خطوة أولى نحو تخلّي الدوق هنري عن العرش كلياً، وجاء هذا التحول المهم في الذكرى الرابعة والعشرين لتولي الدوق الأكبر هنري العرش، وقد حكم بصفته "نائباً لممثل الدوق الأكبر جان" لمدة عامين قبل أن يخلف والده في السابع من أكتوبر عام 2000.ففي 4 مارس عام 1998، قام الدوق الأكبر هنري والدوق الأكبر جان بنفس الخطوة؛ حيث أدّى هنري اليمين كنائب، وتنازل الدوق الأكبر جان عن العرش لصالحه في 7 أكتوبر 2000، عن عمرٍ يناهز 79 عاماً بعد حكم دام 35 عاماً، وقد ورث الدوق الأكبر جان العرش عندما تنازلت والدته الدوقة الكبرى تشارلوت عن العرش في عام 1964. وهي قد صعدت إلى الدَور الملكي عندما تنازلت شقيقتها الكبرى، الدوقة الكبرى ماري أديلايد، عن العرش في عام 1919.

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