شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة ممثلى الشاشة تدعم بليك ليفلى فى قضيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة ممثلى الشاشة (SAG-AFTRA)، التى تمثل نحو 160 ألف ممثل فى هوليوود، عن دعمها للنجمة العالمية بليك ليفلى بعد أن تقدمت بشكوى تحرش جنسى ضد جاستن بالدونى، الممثل المشارك لها والمخرج فى فيلم "It Ends With Us".

وقالت المنظمة فى بيان: "هذه مزاعم صادمة ومزعجة، وللموظفين كل الحق في إثارة قضايا مثيرة للقلق أو تقديم شكاوى، والانتقام للإبلاغ عن سوء السلوك أو السلوك غير اللائق غير قانونى وخاطئ، نحن نشيد بشجاعة بليك ليفلي في التحدث علنًا عن قضايا الانتقام والتحرش وطلبها تعيين منسق حميمية لجميع المشاهد التي تحتوي على عُري أو محتوى جنسي، هذه خطوة مهمة تساعد في ضمان مجموعة آمنة".

وتحث نقابة ممثلي الشاشة ورابطة ممثلي التليفزيون ووكالات الأنباء الآخرين الذين قد يتعرضون لسلوك مسيء على الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات للمنظمة وصاحب العمل، وأضافت المجموعة "لنا جميعًا الحق في أن نعامل بكرامة واحترام في العمل وأن نعمل في بيئة خالية من المضايقات والتمييز والانتقام".

وذلك بعدما رفعت النجمة العالمية بليك ليفلي دعوى قضائية ضد المخرج وزميلها في بطولة فيلم It Ends With Us، جاستن بالدوني، مدعية أنه تسبب لها في "أزمة عاطفية شديدة".

وظهرت تقارير عن خلاف بين بطلى العمل في أغسطس الماضى، مع توقعات بأن الخلافات الإبداعية فى فيلم It Ends With Us كانت السبب الرئيسي، ولكن رفعت ليفلى دعوى قضائية ضد بالدوني، مدعية أنه تحرش بها في موقع تصوير الفيلم.

ووفقًا لما نشره موقع TMZ، فإن الدعوى القضائية تزعم أن بالدوني أظهر سلوكًا تسبب في "أزمة عاطفية شديدة" لـ ليفلى، وتنص على عقد اجتماع بين الطرفين ومحامييهما، بالإضافة إلى وجود زوج ليفلي النجم العالمى رايان رينولدز، لحل الأزمة.