شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقي وبشرى وميدو عادل في العرض الخاص لفيلم آخر الخط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل، أبطال فيلم "آخر الخط" بطولة بشري وبسمة، داخل إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر، حيث حضرت الفنانة بشري ومخرج الفيلم محمد السعدني، كما حضر من الضيوف الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان محمود حجازى.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد السعدني في أولى تجاربه الإخراجية، ويجمع سبعة شخصيات مختلفة تمثل "الخطايا السبع" في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، ما يعكس رؤية سينمائية فريدة تمزج بين الواقعية والرمزية.

فيلم "آخر الخط" بطولة كل من الفنانة بسمة، الفنانة بشرى، الفنان محمد القس، الفنان محمد على رزق، الفنان محمد يوسف أوزو، الفنان أحمد ثابت، الفنانة وئام مجدي، الفنان محمد جمال كلبظ، الموسيقى التصوير لمؤلف الموسيقي محمود شابوري، والفيلم من تأليف وإخراج محمد السعدني.

واجتمع كل من الفنانة بسمة والفنانة بشري مؤخرًا من خلال فيلم "أولاد حريم كريم" وهو من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، والعمل يناقش العديد من المشكلات المتعلقة بالزواج في اطار اجتماعى رومانسى لايت.



الفنان محمود حجازي



الفنان ميدو عادل



الفنانة بشري



الفنانة رانيا محمود ياسين



المخرج محمد السعدني وبشري ورانيا محمود ياسين



النجمة رانيا فريد شوقي



بشري تتوسط رانيا محمود ياسين ومخرج الفيلم محمد السعدني



بشري



رانيا فريد شوقي



رانيا محمود ياسين



محمود حجازي