تعرض لنصرالله.. راغب علامة ينفي اتصالًا مزيفًا ويهدد باللجوء إلى القضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اتصالًا هاتفيًا بين الفنان الإماراتي عبدالله بالخير والفنان اللبناني راغب علامة، زُعم فيه أن الأخير أدلى بتصريح مثير حول الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصرالله، خرج راغب علامة عن صمته لينفي صحة هذه الادعاءات.

في منشور عبر منصة “إكس”، أكد راغب علامة أن هذا الاتصال “منفي جملةً وتفصيلًا”، مشيرًا إلى أن الصوت قد يكون تم تقليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف علامة أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الشخص المسؤول عن نشر هذه الشائعات، حيث قال في منشوره: “يتناول بعض الناشطين حديث تلفوني مصطنع بين أحد الأشخاص وأحد الفنانين، وعن طريق الذكاء الاصطناعي جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح. أنفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلًا. وسوف ألاحق الموضوع قضائيًا لنصل إلى هذا الشخص”.

جاء هذا التوضيح من راغب علامة ليوضح الحقيقة أمام جمهوره وينفي أي علاقة له بالتصريحات المزعومة.