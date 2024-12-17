شكرا لقرائتكم خبر عن منى فاروق على جهاز التنفس بالطائرة وصفحتها تطلب من الجمهور الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

دخلت الفنانة منى فاروق في غيبوبة أثناء عودتها من رحلة بالطائرة، حيث نشرت صورة لها وهي موصولة بأجهزة التنفس، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وكتب حسابها عبر ستورى انستجرام: "أرجو الدعاء للفنانة منى فاروق بالشفاء العاجل، الدعاء يرد القدر".



منى فاروق

وكانت منى فاروق قد تعرضت لوعكة صحية شديدة بسبب استخدامها حقن التخسيس، التى أصابتها بـ شلل فى المعدة، حيث كشفت عن تفاصيل معاناتها وما حدث لها بعد استخدام هذه الحقن، وتسبب فى وعكة صحية لها مطالبة متابعيها بالدعاء كما حذرت من استخدام هذه الحقن فيما بعد.

يذكر أن منى فاروق تشارك في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم غموض تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة وبطولة وفاء عامر ونهال عنبر ومحمد نجاتي والهام عبد البديع والمطرب ايساف ومحمود فارس والفنانة شمس وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر استئناف تصويره خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى.