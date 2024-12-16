حصاد 2024: ما بين السينما والتلفزيون هذا ما قدمته النجمات السعوديات في هذا العام

إلهام علي: تحدٍّ كبير

https://www.instagram.com/p/C51RvBktOe2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C51RvBktOe2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C51RvBktOe2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DA8giH6I6LA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DA8giH6I6LA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DA8giH6I6LA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لبنى عبد العزيز تكسب الرهان

View this post on Instagram A post shared by MBC GROUP PR (@mbcgrouppr)

ميلا الزهراني ظهور مميز على الشاشة

https://www.instagram.com/p/DBtW1Q2ohEC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBtW1Q2ohEC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBtW1Q2ohEC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

خيرية أبو لبن تجارب واقعية

View this post on Instagram A post shared by Khairiah Abulaban (@kh_abulaban)

https://www.instagram.com/p/C4gU06WtnnK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C4gU06WtnnK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C4gU06WtnnK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فاطمة البنوي تغرد خارج السرب: ممثلة ومخرجة وكاتبة

https://www.instagram.com/p/C73lKGEIuAj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C73lKGEIuAj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C73lKGEIuAj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - عدد منكان لهن وجود مميز على الساحة الفنية خلالالذي بدأ العد التنازلي، حيث شاركن في العديد من الأعمال سواء تلك التي عرضت على شاشة التلفزيون أو السينما، ومن خلال التقرير التالي سوف نتعرف أكثر عن تلك المشاركات.من بين النجمات السعوديات اللواتي أثبتن حضورهن في عالم الدراما خلال عام 2024 هي الفنانة إلهام علي التي اقتصر وجودها على الساحة الدرامية بعملين الأول حمل اسم "سندس2"، ومن خلاله نالت إشادات كبيرة وواسعة لقدرتها على تقديم الجانب الكوميدي، وأيضاً التراجيدي في الشخصية التي تقمصتها وتحمل اسم العمل نفسه. ويأتي أداء إلهام علي في "سندس 2" من العوامل التي ساهمت في نجاح العمل، حيث أصبح متابعو ومشاهدو هذا المسلسل في حالة ترقب لرؤية مشاهدها مع "عبد الرحمن" الفنان حسن عسيري، خاصةً بعد التحدي الذي قرر كل طرف أن يخوضه حتى يثبت للآخر أنه كان على حق؛ فبدأ الصراع بينهما عندما قررت "سندس" ترك منزل "عبد الرحمن"، حيث استعان بها الأخير في تربية أبنائه الذين تعلقوا بها وبشدة، وذلك بعد وفاة والدتهم؛ ما دفعه إلى خِطبتها. ولكن مع مرور الوقت قرر فسخ هذه الخِطبة، والتقدُّم لـ"نوف" الفنانة سارة اليافعي؛ ما دفع الغضب بـ"سندس" إلى العمل مع عدوه اللدود "أبو فايز" في محاولة للانتقام منه.أما العمل الدرامي الثاني الذي أكد الموهبة التمثيلة التي تتمتع بها إلهام علي؛ فهو "" المأخوذ عن نسخة تركية تحمل اسم "عشق ودموع"، ومن خلال هذه التجربة كانت شخصية "نهلة" التي قدمتها "إلهام" مرآة تعكس معاناة بعض النساء، ولا سيما اللواتي يتعرضن لمواقف صعبة مثل تبديل صغارها بـ آخرين لحظة ولادتهم، ولكن في نهاية الأمر استطاعت النجمة إلهام علي كسب الرهان رغم تخوفها من تقديمه في البداية، ولكن رغبتها في تحدي نفسها كان حافزاً كبيراً لها لتقديمه، وذلك وفقاً لما كتبته عبر صفحتها على منصة "إكس": "ولازم أتحدى نفسي، وإن كان الأمر مرهق والحين الحمد لله على هذا القرار، اللي خلاني أنبسط مع كل كلمة منكم وحسيت إن التعب راح".نجمة أخرى من النجمات السعوديات استطاعت كسب الرهان، وهي الفنانة لبنى عبد العزيز؛ إذ تحدت هي الأخرى نفسها في شخصية "نورة" التي قدمتها في مسلسل "بيت العنكبوت"، وهذا ما أكدته في حوار سابق لها مع "الخليج 365": "شخصية "نورة" كانت صعبة بالنسبة لي في فهمها وفي أدائها"، حيث طغت على صفات تلك الشخصية ملامح من الشر وتسبب الأذية للغير، ولكن جاءت نهايتها مأساوية عندما قررت إشعال النار في نفسها خوفاً من أن تقع في قبضة رجال الشرطة".أما الفنانةفكان وجودها في عام 2024 مميزاً ومختلفاً، خاصة عقب عرض فيلمها "هوبال" خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي نال جائزة الجمهور في أول مشاركة رسمية له بمهرجان سينمائي.وعبرت ميلا عن سعادتها بالردود الكبيرة والواسعة التي حققها الفيلم عقب عرضه في المهرجان، قائلة في مقابلة تلفزيوينة لها: "شعرت بالفخر والرضا، وشعرت بالعوض بعد تعب".وأشارت بمجرد قراءتها لنص الفيلم، انتابتها حالة من الفضول تجاه الشخصية التي تقمصتها؛ لكونها مختلفة عنها تماماً وتمنت بالفعل أن تعيش بداخل هذا "الكاركتر"حيث تجسد شخصية "سرا بنت عياد"، وهي شابة تجد نفسها في صراع مع العادات والتقاليد وسط عائلة تعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء.كما كان لها ظهور مميز أيضاً على شاشة التلفزيون من خلال مسلسل "الخطة ب"، حيث تفاعل الجمهور مع كاركتير ميلا الزهراني الذي قدمته في مسلسل الخطة ب، ولاسيما خلال أحداث الحلقة 10 حيث قامت بتجسيد شخصية شاب لتقوم بدور يُعتبر جرأة منها، وتبتعد فيه عن أنوثتها المعروفة، ونجحت ميلا التي تخوض الكوميديا لأول مرة في الخطة ب برأي عدد كبير من الجمهور بأداء دورها على أكمل وجه.يمكنكم قراءة: حصاد 2024: فنانون تحدوا أنفسهم وقدموا شخصيات بعيدة عن المألوف في الدراما الخليجيةبينما قررت النجمة، العيش بداخل التجارب الواقعية وكانت البداية من خلال فيلم "" المقتبسة أحداثه من قصة حقيقية، ويبدو أن الدور الذي أُسند لخيرية حفزها على المشاركة في هذا الفيلم، الذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية الأستاذة عفاف، والذي دفعها للعودة للذاكرة، ولاسيما خلال فترة الدراسة لكي تقتبس من كل معلمة أسلوبها التربوي في التعامل مع الطالبات.وليس ذلك فحسب، بل قررتنقل إحدى المشاكل المتعارف عليها بداخل كل بيت وأسرة عربية، وهو موضوع تسلط بعض الناس على حياة الآخرين، ولكن بنكهة كوميدية في مسلسل "سقف الوالد"، من خلال شخصية امرأة متسلطة تتحكم في حياة زوجها.وفي عام 2024 قررت الفنانة فاطمة البنوي أن تغرد خارج السرب، وأن تخوض تجربة جديدة عليها، وهي الدخول في عالم الإخراج، التي ترجمتها في فيلمها "بسمة" ولم تكتفي "البنوي" عند حد الإخراج، بل قامت بتأليف قصته والمشاركة في إنتاجه، ليعكس رغبتها الحقيقية في التغيير وخوض تجارب جديدة عليها.وخلال أحداث فيلم "بسمة" أخذتالجمهور إلى عالم مليء بالمشاعر الإنسانية المؤثرة من خلال علاقتها المميزة بوالدها، حيث تجد نفسها في مواجهة مع مرضه بعد التغييرات التي طرأت على شخصيته، وما خلفه هذا المرض من تأثيرات سلبية في اتزانه النفسي والعقلي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».