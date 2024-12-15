منى زكي تمازح الجمهور بسبب "الست" وتكشف سراً عن أحمد زكي

خلال جلستها الحوارية ضمن فعاليات "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024"، والتي أدارها الإعلامي السعودي أحمد العياد، رفضت الفنانة منى زكي الكشف عن تفاصيل فيلمها الجديد "الست"، الذي تقدم فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، والمقرر عرضه خلال الأشهر المقبلة.

كشفت منى للصحافيين الحاضرين في الجلسة، سبب رفضها الإدلاء بتصريحات عن الفيلم، قائلة: "ليس مسموحًا لي الحديث عن الفيلم بسبب أمور إنتاجية"، لتمازح الحاضرين مضيفة: "وكمان عشان أتشتم مرة واحدة مع العرض".

كما تطرقت منى زكي الى فيلمها "رحلة 404"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، خاصة بعد اختياره لتمثيل مصر في الأوسكار 2024، ولفتت منى الى أنها لم تكن تتوقع كم النجاح الكبير الذي حققه الفيلم، وفوجئت باختياره لتمثيل مصر في الأوسكار 2024، قائلة: "لم أكن أتوقع هذا النجاح الكبير، وتفاجأت به".



وعن الانتقادات التي توجه لها بين الحين والآخر قالت منى إنها لا تلتفت الى الانتقادات التي تتعرض لها عقب طرح أعمالها الفنية، مضيفة: "معنديش مشكلة مع الانتقادات، لكن أكتر حاجة بتضايقني إنها بتكون بتمس عيلتي، بنتي عندها 19 سنة كانت الناس بتدخل تضايقها على الأكونت بتاعها ودي حاجة غريبة".

وعن دعم زوجها الفنان أحمد حلمي الدائم لها، قالت: "بيستحمل حاجات كتير عشان ميحصلش مشاكل بينا، وأحمد فنان حقيقي، وبني آدم لو اتكلمت عنه بعيدًا عن إني مراته، وعلمني الهدوء والعطاء وإني أكون عميقة فنيا وإنسانيًا".

وروت منى زكي كواليس تصويرها فيلم "حليم"، الذي شاركت فيه الفنان القدير أحمد زكي، حيث أشارت الى أن الراحل رشحها للعمل، حتى يظهر علاقتهما أمام الشاشات، كما أوضحت أن أحمد زكي كانت تربطه علاقة قوية بالفن، واصفة هذه العلاقة بأنه تمنى أن يموت أمام الكاميرا



وتأثرت منى زكي، لحظة حديثها عن الفنان أحمد زكي، خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث قالت: "تجربة فيلم حليم قاسية، بسبب تعب الأستاذ.. المرض وحش وأحمد زكي كان عايز يموت أمام الكاميرا"

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