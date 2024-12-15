هنا الزاهد تكشف تفاصيل دعم عادل إمام ومعاناتها من التنمر

القاهره - الخليج 365
خلال لقائها مع برنامج "ضيفي" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة الشرق، كشفت الفنانة هنا الزاهد كواليس عملها مع الفنان عادل إمام، ودعمه لها، كما تحدثت على تعرضها للتنمر في طفولتها، مشيرة الى أنها عانت كثيرًا بسبب نبرة صوتها، متحدثة عن الحب في حياتها.
قالت الزاهد: "شاركت مع عادل إمام في مسلسل مأمون وشركاه، وبعد ما خلصناه كلموني قالولي عادل إمام طالبك بالاسم في المسلسل اللي بعده، وكلمني في التليفون قالي مكنش ينفع حد يعمل الدور غيرك وهو اللي قدمني للجمهور".
وعن الحب في حياتها قالت: "أنا بحب الحب وعمري ما حبيت بعقلي، هو حاجة ساحرة بتحصل لما بتشوف اللي بتحبه، بس مش بحب من أول نظرة بل بأعجب بالناس من أول نظرة، وعمري ما حسيت بحب تجاه حد ومكملش، بحس إن الإنسان ده فيه حاجة والفراق بيؤلمني جدًا، وبلغي عقلي لما بحب".
وعن معاناتها من التنمر في طفولتها، قالت هنا الزاهد: "عانيت من التنمر على صوتي في طفولتي، وكنت بعيط لحد ما تأقلمت وعرفت إن أحسن صوتي ميكونش رقيق والواحد مش بياخد كل حاجة".
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