بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى بالرياض

فئات الجوائز المميزة في الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - وسط أجواء مبهجة ومميزة، بدء، فعاليته لاختيار النجوم الفائزين بجوائزه بالعاصمة السعودية الرياض بمركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الثقافي".وتواجد على السجادة الحمراء للحفل عدد كبير من النجوم والمشاهير سواء المرشحين للجوائز أو غيرهم ممن يهتمون بالمجال الموسيقي والذين حرصوا على التواجد في هذا الحدث الضخم والمهم.هذا العام، ستكرم الجوائز الفائزين في أكثر من 40 فئة، بما فيها "فنان العام"، "أغنية العام"، "الأفضل في قوائم اللهجات"، و"أفضل فنان صاعد". ووصل عدد الترشيحات في النسخة الافتتاحية إلى 210 موزعة على جميع الفئات، بينما بلغ عدد الفنانين المتنافسين على هذه الجوائز 96 فناناً وبعضهم مرشّح في أكثر من فئة.وتأتي "جوائز بيلبورد عربية للموسيقى" لتمثل سابقة في المنطقة، عبر نهج ريادي يعتمد بشكلٍ كامل على آراء المستمعين والبيانات المستخلصة من منصات البث الرقمي مثل "سبوتيفاي" و"أنغامي" و"يوتيوب" وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.كما تتزامن مع ما يشهده قطاع الفعاليات الحية في المملكة العربية السعودية من ازدهار وسط توقعات بأن يتجاوز عتبة المليار دولار بحلول عام 2025، إضافة إلى نموّ منصّات البث في المنطقة بمعدل يتراوح بين 10- 15 بالمئة، ما يجعلها اللحظة الأنسب لإعادة تشكيل المشهد الموسيقي الإبداعي بالتوازي مع تعزيز النموّ الاقتصادي وتمكين الفنانين والمواهب الإبداعية محلياً وإقليمياً.

جوائز بيلبورد عربية للموسيقى

وصف مايك فان، رئيس "بيلبورد"، الحدث بأنه "ذروة الإنجازات الموسيقية"، بحيث يتم اختيار الفائزين بناءً على النجاح الفعلي في القوائم الموسيقية، وأكد أن هذه الجوائز ليست مجرد احتفال عابر، بل خطوة رئيسية لتطوير المشهد الموسيقي العربي وتعزيز حضوره عالميًا.كما أشار رامي زيدان، المدير التنفيذي لـ"بيلبورد عربية"، إلى أن هذا الحدث يعكس نمو صناعة الموسيقى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا التزام بيلبورد بتمكين الجيل القادم من المواهب الإبداعية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».