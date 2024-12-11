بثينة الرئيسي وحسين المهدي يجتمعان في دراما رمضان 2025 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - يجتمع الفنان حسين المهدي مع الفنانة بثينة الرئيسي في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025، من خلال مسلسل يحمل اسم "سدف"، من تأليف وإخراج محمد أنور محمد.

حسين المهدي يروّج لمسلسله الدرامي الرمضاني الجديد

وقد حرَص الفنان حسين المهدي على الترويج لهذا المسلسل من خلال نشر صورة عبْر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، ظهر من خلالها برفقة بثينة الرئيسي، ويتوسطهما مخرج ومؤلف العمل محمد أنور؛ معلقاً: "النجاح هو أفصل انتقام".

واكتفى "المهدي" بهذه الصورة والتعليق الذي أرفقه بها، دون الكشف عن أيّة تفاصيل أخرى تتعلق بـ العمل، سواء أبطاله الآخرون، أو ملامح من قصته الرئيسية.

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أحدث أعمال حسين المهدي الدرامية

ويُعرض للفنان حسين المهدي في الوقت الحالي، مسلسل بعنوان: "صدف"؛ إذ نجح العمل في أن يكون محطّ أنظار الجمهور ولاسيما عقب عرض أولى حلقاته؛ ليصبح اسم المسلسل على قائمة ترند منصات التواصل الاجتماعي. وخلال أحداثه يظهر بشخصية المحقق "فهد" الذي يحاول فك ألغاز واقعة "انتحار" تحيط بها العديد من الشكوك عن كونها ليست واقعة عادية؛ بل جريمة قتل مدبَّرة.

"صدف" هو مسلسل كويتي تشويقي يدور حول شابة تعاني اضطراباً نفسيّاً، يجعلها غير مقتنعة بأن شقيقتها قد انتحرت، وتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة بمساعدة محقق محترف، وذلك في إطار مليء بالغموض والإثارة.

ويشارك في بطولة العمل عددٌ كبير من النجوم، منهم: روان مهدي، أبرار أبو يوسف، عبدالله البلوشي، روان العلي، كفاح رجيب، ياسمين العنزي، الطفلة إيلين، عيسى الملا، عبد الله التركماني، فهد باسم. والعمل من إخراج مناف عبدال، ومن تأليف عمار بوشاهين.

آخر مشاركات بثينة الرئيسي

وقد شاركت بثينة الرئيسي مؤخراً في مسرحية "كاوبوي"، وهي عمل موسيقي استعراضي، من إخراج سعود بوعبيد، ومن تأليف فاطمة العامر.

وكان للفنانة بثينة الرئيسي عملان دراميان في رمضان 2023، الأول بعنوان: "منزل 12" الذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والغموض، تتخلله خطوط كوميدية.

وشاركها بطولة العمل كوكبة من نجوم الخليج، وهم: سعد الفرج، محمد العلوي، عبدالمحسن القفاص، نور الدليمي وآخرون. والعمل من إخراج مناف عبدال، ومن تأليف محمد خالد النشمي.

والآخر بعنوان: "قرة عينك" مع النجمة حياة الفهد وعدد آخر من النجمات الشابات، ودارت أحداثه في إطار درامي كوميدي. والعمل من تأليف محمد شمس، وعلي شمس. ومن إخراج سعود بوعبيد.



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