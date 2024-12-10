تفاصيل ظهور بيونسيه وجاي زي بصحبة ابنتهما في العرض الأول لفيلم Mufasa: The Lion King

بيونسيه بصحبة زوجها وعائلتها على السجادة الحمراء لعرض الفيلم

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تفاصيل فيلم "Mufasa: The Lion King"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:59 مساءً - ظهرت كل من الممثلة الأمريكيةبصحبة زوجها مُغني الراببصحبة ابنتهما بلو آيفي كارتر والتي تبلغ من العمر 12 عاماً في العرض الأول لفيلمأمس 9 ديسمبر.وتُشارك المغنية والممثلة الأمريكية بيونسيه بالفيلم من خلال أدائها الصوتي لشخصية "نالا" ويعد فيلم "Mufasa: The Lion King" إعادة إنتاج لفيلم "Lion King" والذي صدر عام 2019.ووقف الزوجان جنباً إلى جنب مع ابنتهما ووالدة بيونسيه تينا نولز، على السجادة الحمراء لعرض الفيلم بمسرح دولبي في لوس أنجلوس أمس الاثنين 9 ديسمبر.يمكنك قراءة: غرامي 2025.. إليكم القائمة الكاملة للترشيحاتينتظر محبو أفلام ديزني طرح الجزء الجديد من فيلم "الأسد الملك" والذي يأتي بعنوان "موفاسا: الأسد الملك - Mufasa: The Lion King"، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في ديسمبر الجاري.وكان قد تم إصدار المقطع التشويقي الأول للفيلم، ويعد فيلم "موفاسا: الأسد الملك"، هو الجزء الجديد من ديزني للفيلم الشهير الأسد الملك "Lion King"، وهو فيلم ملحمي موسيقي أمريكي صُدر في عام 2019، وقصته مبنية على أحداث قصة الأسد "سيمبا"، والذي تم إنتاج أول فيلم له عام 1994 وحمل نفس الاسم.والجزء الجديد من الفيلم يأتي من إخراج باري جينكينز وهو الحائز على جائزة الأوسكار، والسيناريو للكاتب جيف ناثانسون، ويضم الفيلم عدداً من الأغاني لـ لين مانويل ميراندا، ويُشارك ببطولة الفيلم آرون بيير بتجسيد شخصية "موفاسا - والد سيمبا"، كيلفن هاريسون جونيور بتجسيد شخصية "سكار".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».