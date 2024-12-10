ميرنا وليد - بيروت - نشرت ملكة جمال لبنان السابقة وزوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، كوليت بولس الحلاني، صورة لها عبر حسابها الخاص، وثقت فيها أحدث إطلالاتها.

وقد إرتدت كوليت فستاناً باللون الأبيض ناعماً للغاية، وطويلاً وواسعاً من قماش الدانتيل، بقصة مميزة من الجهة العليا، وبكمين قصيرين.

وتركت كوليت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً يليق بجمالها.

وكانت كوليت الحلاني قد شاركت الجمهور مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة، ظهرت فيه وهي تمارس رياضة السباحة في البحر، وخطفت الأنظار بلياقتها البدنية العالية.

وقد علقت إحدى صديقاتها على المنشور كاتبة: "سمكة القرش"، مع رموز ضاحكة.

كانت هذه تفاصيل خبر كوليت الحلاني بإطلالة ناعمة باللون الأبيض.. وهكذا نسقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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