مي عمر متألقة بتوقيع سعودي.. وتصميم مدهش

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية مي عمر بإطلالة رائعة من تصميم السعودية وعد العقيلي، خلال حضورها إحدى فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وشاركت مي عمر الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها إطلالتها الخلابة، وظهرت وهي ترتدي فستاناً باللونين الأزرق والأسود، ضيق وطويل بقصة حورية البحر، من دون كمام.

وقد نسقت معه مجموعة مجموهرات رائعة باللون الفضي من Tiffany and co، وتركت شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

وعلقت مي عمرر على المنشور قائلة: "هل أنت مستعدة للانغماس في الأجواء السحرية لحدث Yango Play في مهرجان البحر الأحمر السينمائي؟ اشعري وكأنك حورية بحر في هذا الفستان الحالم، الذي يتناغم تمامًا مع موضوع دع البحر يلهمك".

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