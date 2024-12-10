شكرا لقرائتكم خبر عن أشجى خالد: ياسمين رئيس ساعدتني في "رقم سرى" والكواليس كلها حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الممثلة الشابة أشجى خالد فى مسلسل رقم سرى، والذى يعرض حاليًا على قناة on، وتقدم شخصية ليلى شقيقة المقدم حسين "رامي الطمبارى" ضمن أحداث العمل، وهى الشخصية المستمرة من الجزء الأول الذى حمل اسم "صوت وصورة" وقامت ببطولته حنان مطاوع العام الماضى.

وعن كواليس العمل صرحت أشجى خالد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلة: "الكواليس كانت حلوة جدًا والأجواء أكثر من رائعة كل فريق العمل بيشتغل من قلبه والكل في الكواليس مبسوط والروح كلها حلوة، والنجمة ياسمين رئيس شخصية جميلة أوى وكانت بتكلم معايا عن مشاهدى ونتناقش فيها خصوصا أنى بقدم شخصية فتاة في سن المراهقة وتتعرض للكثير من المواقف وأن أغلب البنات تتعرض لتلك المواقف، وكنا كلنا في الكواليس بنعمل فيديوهات تيك توك مع صدقى صخر وعمرو وهبة ورامى الطمباري وأحمد شاهين".



ياسمين رئيس و أشجى خالد

مسلسل رقم سرى من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة Watch It الإلكترونية.

يُعرض المسلسل على قناة DMC في الساعة 8 مساء، ورقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.