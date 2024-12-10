شكرا لقرائتكم خبر عن ضحيت والآن عُدت لشغفى.. بسمة بوسيل تتحدث عن علاقتها بتامر حسنى بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الفنانة بسمة بوسيل للمرة الأولى خلال تصريحات لها في حوار على السوشيال ميديا إلى علاقتها بطليقها الفنان تامر حسني، واسترجعت ذكريات انفصالهما قائلة إن القرار لم يكن سهلاً عليها مطلقاً إلا أنه ساعدها على العودة لشغفها الأول والممثل في الغناء.

العائلة هي الأهم

أكدت بسمة بوسيل في البداية أنها دوماً ما كانت تؤمن أن العائلة رقم 1 ولها الأولوية على كل شيء، وينبغي التضحية من أجلها في كافة الأمور، موضحة أنها تزوجت في البداية من تامر ورغبت في وجود أبناء منه، وبالتالي ضحت وابتعدت عن الغناء.

علاقتى مع تامر قائمة على الاحترام

أيضاً أكدت على أن علاقتها الحالية بطليقها تامر حسني قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أنه يدعمها باستمرار، كما أنه يساعدها في أغنياتها الجديدة بكل السبل، وبالتالي صارا أشبه بصديقين، كما أن الرابط الذى يجمعهما مهم جدا في بناء علاقتهما وهو أولادهما.

الانفصال بوابة لعودتها لشغفها

أشارت بسمة بوسيل لأنها حاولت عدم الانفصال والتمسك بالعائلة طوال الوقت إلا أنها فى النهاية استسلمت، ولم تستطع الاستمرار، مؤكدة أن ذلك جعلها تعود لشغفها الممثل فى الغناء من جديد.