القائمة الكاملة لترشيحات جوائز غولدن غلوب 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - تم الإعلان عن الأعمال الفنية المُرشحة لـ جوائز غولدن غلوب، حيث من المُقرر إقامة الحفل في 5 يناير المُقبل، وستقوم الممثلة الكوميدية نيكي جلاسر بتقديم حفل توزيع الجوائز .
القائمة الكاملة للترشيحات
وجاءت قائمة الترشيح كالتالي:
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جائزة أفضل فيلم درامي
- THE BRUTALIST
- A COMPLETE UNKNOWN
- CONCLAVE
- DUNE: PART TWO
- NICKEL BOYS
- SEPTEMBER 5
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أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
- ANORA
- CHALLENGERS
- EMILIA PÉREZ
- A REAL PAIN
- THE SUBSTANCE
- WICKED
أفضل فيلم رسوم متحركة
- FLOW
- INSIDE OUT 2
- MEMOIR OF A SNAIL
- MOANA 2
- WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL
- THE WILD ROBOT
يمكنك قراءة: جوائز الـ"غولدن غلوب" تكشف عن مقدمة حفل 2025
الإنجاز السينمائي وإيرادات شباك التذاكر
- ALIEN: ROMULUS
- BEETLEJUICE BEETLEJUICE
- DEADPOOL & WOLVERINE
- GLADIATOR II
- INSIDE OUT 2
- TWISTERS
- WICKED
- THE WILD ROBOT
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أفضل فيلم سينمائي – غير ناطق باللغة الإنجليزية
- ALL WE IMAGINE AS – USA / FRANCE / INDIA
- EMILIA PÉREZ– FRANCE
- THE GIRL WITH THE NEEDLE – POLAND / SWEDEN / DENMARK
- I’M STILL HERE – BRAZIL
- THE SEED OF THE SACRED FIG – USA / GERMANY
- VERMIGLIO – ITALY
أفضل أداء لممثلة في فيلم درامي
- PAMELA ANDERSON باميلا أندرسون -THE LAST SHOWGIRL
- ANGELINA JOLIE أنجلينا جولي - MARIA
- NICOLE KIDMAN نيكول كيدمان - BABYGIRL
- TILDA SWINTON تيلدا سونتون - THE ROOM NEXT DOOR
- FERNANDA TORRES فيرناندا توريس - I’M STILL HERE
- KATE WINSLET كيت وينسلت - LEE
أفضل أداء لممثل في فيلم درامي
- ADRIEN BRODY أدريان برودي - THE BRUTALIST
- TIMOTHÉE CHALAMET تيموثي شالاميت - A COMPLETE UNKNOWN
- DANIEL CRAIG دانييل كريج - QUEER
- COLMAN DOMINGO كولمان دومينغو - SING SING
- RALPH FIENNES رالف فاينز - CONCLAVE
- SEBASTIAN STAN سيباستيان ستان - THE APPRENTICE
أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي
- AMY ADAMS إيمي أدامز - NIGHTBITCH
- CYNTHIA ERIVO سينثيا إريفو- WICKED
- KARLA SOFÍA GASCÓN كارلا صوفيا جاكسون -EMILIA PÉREZ
- MIKEY MADISON ميكي ماديسون - ANORA
- DEMI MOORE ديمي مور - THE SUBSTANCE
- ZENDAYA زيندايا - CHALLENGERS
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أفضل أداء لممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي
- JESSE EISENBERG جيسي أيزنبرغ - A REAL PAIN
- HUGH GRANT هيو جرانت - HERETIC
- GABRIEL LABELLE غابريل لابيل - SATURDAY NIGHT
- JESSE PLEMONS جيسي بلميونز - KINDS OF KINDNESS
- GLEN POWELL غلين باول - HIT MAN
- SEBASTIAN STAN سيباستيان ستان - A DIFFERENT MAN
أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي
- SELENA GOMEZ سيلينا غوميز - EMILIA PÉREZ
- ARIANA GRANDE أريانا غراندي - WICKED
- FELICITY JONES فيليسيتي جونز - THE BRUTALIST
- MARGARET QUALLEY مارغريت كوالي - THE SUBSTANCE
- ISABELLA ROSSELLINI ايزابيلا روسيليني- CONCLAVE
- ZOE SALDAÑA زوي سالدانا - EMILIA PÉREZ
قد يعجبك: فيلم Oppenheimer الرابح الأكبر في حفل غولدن غلوب 2024 وBARBIE يخيب الآمال
أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي
- YURA BORISOV يورا بوريسوف - ANORA
- KIERAN CULKIN كيران كولكين - A REAL PAIN
- EDWARD NORTON إدوارد نورتون - A COMPLETE UNKNOWN
- GUY PEARCE غاي بيرس - THE BRUTALIST
- JEREMY STRONG جريمي سترونج - THE APPRENTICE
- DENZEL WASHINGTON دينزيل واشنطن - GLADIATOR II
أفضل مخرج – فيلم سينمائي
- JACQUES AUDIARD جاك أوديار - EMILIA PÉREZ
- SEAN BAKER شون بيكر - ANORA
- EDWARD BERGER إدوارد بيرجر - CONCLAVE
- BRADY CORBET برادي كوربيت - THE BRUTALIST
- CORALIE FARGEAT كورالي فرجات - THE SUBSTANCE
- PAYAL KAPADIA بايال كاباديا - ALL WE IMAGINE AS LIGHT
أفضل سيناريو – فيلم سينمائي
- JACQUES AUDIARD جاك أوديار - EMILIA PÉREZ
- SEAN BAKER شون بيكر - ANORA
- BRADY CORBET, MONA FASTVOLD برادي كوربيت، منى فاستفولد - THE BRUTALIST
- JESSE EISENBERG جيسي أيزنبرغ - A REAL PAIN
- CORALIE FARGEAT كورالي فارجات - THE SUBSTANCE
- PETER STRAUGHAN بيتر ستروغان – CONCLAVE
أفضل درجة أصلية - صورة متحركة
- VOLKER BERTELMANN فولكر بيرتلمان - CONCLAVE
- DANIEL BLUMBERG دانييل بلومبيرغ - THE BRUTALIST
- KRIS BOWERS كريس باورز - THE WILD ROBOT
- CLÉMENT DUCOL, CAMILLEكليمان دوكول، كاميل - EMILIA PÉREZ
- TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS ترينت، ريزنور، أتيكوس روس - CHALLENGERS
- HANS ZIMMER هانز زيمر - DUNE: PART TWO
أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائي
- “BEAUTIFUL THAT WAY” –– THE LAST SHOWGIRL
- “COMPRESS / REPRESS” –– CHALLENGERS
- “EL MAL” –– EMILIA PÉREZ
- “FORBIDDEN ROAD” –– BETTER MAN
- “KISS THE SKY” –– THE WILD ROBOT
- Pollack, Ali Tamposi
- “MI CAMINO” –– EMILIA PÉREZ
أفضل مسلسل تلفزيوني – دراما
- THE DAY OF THE JACKAL
- THE DIPLOMAT
- MR. & MRS. SMITH
- SHŌGUN
- SLOW HORSES
- SQUID GAME
أفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي
- ABBOTT ELEMENTARY
- THE BEAR
- THE GENTLEMEN
- HACKS
- NOBODY WANTS THIS
- ONLY MURDERS IN THE BUILDING
أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي تم إنتاجه للتلفزيون
- BABY REINDEER
- DISCLAIMER
- MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY
- THE PENGUIN
- RIPLEY
- TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY
أفضل أداء من قبل ممثل في مسلسل تلفزيوني – الدراما
- KATHY BATES كاتي بيتس - MATLOCK
- EMMA D’ARCY إيما دارسي - HOUSE OF THE DRAGON
- MAYA ERSKINE مايا إرسكين - MR. & MRS. SMITH
- KEIRA KNIGHTLEY كيرا نايتلي - BLACK DOVES
- KERI RUSSELL كيري راسل - THE DIPLOMAT
- ANNA SAWAI أنا سواي - SHŌGUN
أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – دراما
- DONALD GLOVER دونالد غلوفر - MR. & MRS. SMITH
- JAKE GYLLENHAAL جايك جيلنهال - PRESUMED INNOCENT
- GARY OLDMAN غاري أولدمان - SLOW HORSES
- EDDIE REDMAYNE إيدي ريدماين - THE DAY OF THE JACKAL
- HIROYUKI SANADA هيرويوكي سانادا - SHŌGUN
- BILLY BOB THORNTON بيلي بوب ثورنتون - LANDMAN
أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي
- KRISTEN BELL كريستين بيل - NOBODY WANTS THIS
- QUINTA BRUNSON كوينتا برونسون - ABBOTT ELEMENTARY
- AYO EDEBIRI - أيو إيديبيريTHE BEAR
- SELENA GOMEZ سيلينا غوميز - ONLY MURDERS IN THE BUILDING
- KATHRYN HAHN كاثرين هان - AGATHA ALL ALONG
- JEAN SMART جين سمارت - HACKS
أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني - موسيقي أو كوميديا
- ADAM BRODY أدم برودي - NOBODY WANTS THIS
- TED DANSON تيد دانسون - A MAN ON THE INSIDE
- STEVE MARTIN ستيف مارتن - ONLY MURDERS IN THE BUILDING
- JASON SEGEL جيسون سيغل - SHRINKING
- MARTIN SHORT مارتن شورت - ONLY MURDERS IN THE BUILDING
- JEREMY ALLEN WHITE جيريمي ألين وايت - THE BEAR
أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون
- CATE BLANCHETT كيت بلانشيت - DISCLAIMER
- JODIE FOSTER جودي فوستر - TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY
- CRISTIN MILIOTI كريستين ميليوتي - THE PENGUIN
- SOFÍA VERGARA صوفيا فريجارا - GRISELDA
- NAOMI WATTS ناومي واتس- FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS
- KATE WINSLETكيت وينسلت - THE REGIME
أفضل ممثل في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون
- COLIN FARRELL كولين فاريل - THE PENGUIN
- RICHARD GADD ريتشارد جاد - BABY REINDEER
- KEVIN KLINE كيفن كلاين - DISCLAIMER
- COOPER KOCH كوبر كوتش - MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY
- EWAN MCGREGOR ايوان ماكجريجور - A GENTLEMAN IN MOSCOW
- ANDREW SCOTT أندرو سكوت – RIPLEY
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أفضل ممثلة في دور مساعد على شاشة التلفزيون
- LIZA COLÓN-ZAYAS ليزا كولون زاياس - THE BEAR
- HANNAH EINBINDER هانا إينبيندر - HACKS
- DAKOTA FANNING داكوتا فانينج - RIPLEY
- JESSICA GUNNING جيسيكا جانينج - BABY REINDEER
- ALLISON JANNEY أليسون جاني - THE DIPLOMAT
- KALI REIS كالي ريس - TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY
أفضل أداء لممثل في دور مساعد على شاشة التلفزيون
- TADANOBU ASANO تادانوبو أسانو - SHŌGUN
- JAVIER BARDEM خافيير بارديم - MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY
- HARRISON FORD هاريسون فورد - SHRINKING
- JACK LOWDEN جاك لودين - SLOW HORSES
- DIEGO LUNA ديجو لونا - LA MÁQUINA
- EBON MOSS-BACHRACH ايبون موس باتشراش - THE BEAR
أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على شاشة التلفزيون
- JAMIE FOXX جيمي فوكس - JAMIE FOXX: WHAT HAD HAPPENED WAS
- NIKKI GLASER نيكي جلاسر - NIKKI GLASER: SOMEDAY YOU’LL DIE
- SETH MEYERS سيث مايرز - SETH MEYERS: DAD MAN WALKING
- ADAM SANDLER أدم ساندلر - ADAM SANDLER: LOVE YOU
- ALI WONG على وونغ - ALI WONG: SINGLE LADY
- RAMY YOUSSEF رامي يوسف - RAMY YOUSSEF: MORE FEELINGS
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