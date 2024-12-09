فن ومشاهير

القائمة الكاملة لترشيحات جوائز غولدن غلوب 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - تم الإعلان عن الأعمال الفنية المُرشحة لـ جوائز غولدن غلوب، حيث من المُقرر إقامة الحفل في 5 يناير المُقبل، وستقوم الممثلة الكوميدية نيكي جلاسر بتقديم حفل توزيع الجوائز .

القائمة الكاملة للترشيحات

وجاءت قائمة الترشيح كالتالي:

 
 
 
 
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جائزة أفضل فيلم درامي

  • THE BRUTALIST
  • A COMPLETE UNKNOWN
  • CONCLAVE
  • DUNE: PART TWO
  • NICKEL BOYS
  • SEPTEMBER 5
 
 
 
 
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أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

  • ANORA
  • CHALLENGERS
  • EMILIA PÉREZ
  • A REAL PAIN
  • THE SUBSTANCE
  • WICKED

أفضل فيلم رسوم متحركة

  • FLOW
  • INSIDE OUT 2
  • MEMOIR OF A SNAIL
  • MOANA 2
  • WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL
  • THE WILD ROBOT

يمكنك قراءة: جوائز الـ"غولدن غلوب" تكشف عن مقدمة حفل 2025

الإنجاز السينمائي وإيرادات شباك التذاكر

  • ALIEN: ROMULUS
  • BEETLEJUICE BEETLEJUICE
  • DEADPOOL & WOLVERINE
  • GLADIATOR II
  • INSIDE OUT 2
  • TWISTERS
  • WICKED
  • THE WILD ROBOT
 
 
 
 
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أفضل فيلم سينمائي – غير ناطق باللغة الإنجليزية

  • ALL WE IMAGINE AS – USA / FRANCE / INDIA
  • EMILIA PÉREZ– FRANCE
  • THE GIRL WITH THE NEEDLE – POLAND / SWEDEN / DENMARK
  • I’M STILL HERE – BRAZIL
  • THE SEED OF THE SACRED FIG – USA / GERMANY
  • VERMIGLIO – ITALY

أفضل أداء لممثلة في فيلم درامي

  • PAMELA ANDERSON باميلا أندرسون -THE LAST SHOWGIRL
  • ANGELINA JOLIE أنجلينا جولي - MARIA
  • NICOLE KIDMAN نيكول كيدمان - BABYGIRL
  • TILDA SWINTON تيلدا سونتون - THE ROOM NEXT DOOR
  • FERNANDA TORRES فيرناندا توريس - I’M STILL HERE
  • KATE WINSLET كيت وينسلت - LEE

أفضل أداء لممثل في فيلم درامي

  • ADRIEN BRODY أدريان برودي - THE BRUTALIST
  • TIMOTHÉE CHALAMET تيموثي شالاميت - A COMPLETE UNKNOWN
  • DANIEL CRAIG دانييل كريج - QUEER
  • COLMAN DOMINGO كولمان دومينغو - SING SING
  • RALPH FIENNES رالف فاينز - CONCLAVE
  • SEBASTIAN STAN سيباستيان ستان - THE APPRENTICE

أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي

  • AMY ADAMS إيمي أدامز - NIGHTBITCH
  • CYNTHIA ERIVO سينثيا إريفو- WICKED
  • KARLA SOFÍA GASCÓN كارلا صوفيا جاكسون -EMILIA PÉREZ
  • MIKEY MADISON ميكي ماديسون - ANORA
  • DEMI MOORE ديمي مور - THE SUBSTANCE
  • ZENDAYA زيندايا - CHALLENGERS
 
 
 
 
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أفضل أداء لممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي

  • JESSE EISENBERG جيسي أيزنبرغ - A REAL PAIN
  • HUGH GRANT هيو جرانت - HERETIC
  • GABRIEL LABELLE غابريل لابيل - SATURDAY NIGHT
  • JESSE PLEMONS جيسي بلميونز - KINDS OF KINDNESS
  • GLEN POWELL غلين باول - HIT MAN
  • SEBASTIAN STAN سيباستيان ستان - A DIFFERENT MAN

أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

  • SELENA GOMEZ سيلينا غوميز - EMILIA PÉREZ
  • ARIANA GRANDE أريانا غراندي - WICKED
  • FELICITY JONES فيليسيتي جونز - THE BRUTALIST
  • MARGARET QUALLEY مارغريت كوالي - THE SUBSTANCE
  • ISABELLA ROSSELLINI ايزابيلا روسيليني- CONCLAVE
  • ZOE SALDAÑA زوي سالدانا - EMILIA PÉREZ

قد يعجبك: فيلم Oppenheimer الرابح الأكبر في حفل غولدن غلوب 2024 وBARBIE يخيب الآمال

أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

  • YURA BORISOV يورا بوريسوف - ANORA
  • KIERAN CULKIN كيران كولكين - A REAL PAIN
  • EDWARD NORTON إدوارد نورتون - A COMPLETE UNKNOWN
  • GUY PEARCE غاي بيرس - THE BRUTALIST
  • JEREMY STRONG جريمي سترونج - THE APPRENTICE
  • DENZEL WASHINGTON دينزيل واشنطن - GLADIATOR II

أفضل مخرج – فيلم سينمائي

  • JACQUES AUDIARD جاك أوديار - EMILIA PÉREZ
  • SEAN BAKER شون بيكر - ANORA
  • EDWARD BERGER إدوارد بيرجر - CONCLAVE
  • BRADY CORBET برادي كوربيت - THE BRUTALIST
  • CORALIE FARGEAT كورالي فرجات - THE SUBSTANCE
  • PAYAL KAPADIA بايال كاباديا - ALL WE IMAGINE AS LIGHT

أفضل سيناريو – فيلم سينمائي

  • JACQUES AUDIARD جاك أوديار - EMILIA PÉREZ
  • SEAN BAKER شون بيكر - ANORA
  • BRADY CORBET, MONA FASTVOLD برادي كوربيت، منى فاستفولد - THE BRUTALIST
  • JESSE EISENBERG جيسي أيزنبرغ - A REAL PAIN
  • CORALIE FARGEAT كورالي فارجات - THE SUBSTANCE
  • PETER STRAUGHAN بيتر ستروغان – CONCLAVE

أفضل درجة أصلية - صورة متحركة

  • VOLKER BERTELMANN فولكر بيرتلمان - CONCLAVE
  • DANIEL BLUMBERG دانييل بلومبيرغ - THE BRUTALIST
  • KRIS BOWERS كريس باورز - THE WILD ROBOT
  • CLÉMENT DUCOL, CAMILLEكليمان دوكول، كاميل - EMILIA PÉREZ
  • TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS ترينت، ريزنور، أتيكوس روس - CHALLENGERS
  • HANS ZIMMER هانز زيمر - DUNE: PART TWO

أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائي

  • “BEAUTIFUL THAT WAY” –– THE LAST SHOWGIRL
  • “COMPRESS / REPRESS” –– CHALLENGERS
  • “EL MAL” –– EMILIA PÉREZ
  • “FORBIDDEN ROAD” –– BETTER MAN
  • “KISS THE SKY” –– THE WILD ROBOT
  • Pollack, Ali Tamposi
  • “MI CAMINO” –– EMILIA PÉREZ

أفضل مسلسل تلفزيوني – دراما

  • THE DAY OF THE JACKAL
  • THE DIPLOMAT
  • MR. & MRS. SMITH
  • SHŌGUN
  • SLOW HORSES
  • SQUID GAME

أفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

  • ABBOTT ELEMENTARY
  • THE BEAR
  • THE GENTLEMEN
  • HACKS
  • NOBODY WANTS THIS
  • ONLY MURDERS IN THE BUILDING

أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي تم إنتاجه للتلفزيون

  • BABY REINDEER
  • DISCLAIMER
  • MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY
  • THE PENGUIN
  • RIPLEY
  • TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY

أفضل أداء من قبل ممثل في مسلسل تلفزيوني – الدراما

  • KATHY BATES كاتي بيتس - MATLOCK
  • EMMA D’ARCY إيما دارسي - HOUSE OF THE DRAGON
  • MAYA ERSKINE مايا إرسكين - MR. & MRS. SMITH
  • KEIRA KNIGHTLEY كيرا نايتلي - BLACK DOVES
  • KERI RUSSELL كيري راسل - THE DIPLOMAT
  • ANNA SAWAI أنا سواي - SHŌGUN

أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – دراما

  • DONALD GLOVER دونالد غلوفر - MR. & MRS. SMITH
  • JAKE GYLLENHAAL جايك جيلنهال - PRESUMED INNOCENT
  • GARY OLDMAN غاري أولدمان - SLOW HORSES
  • EDDIE REDMAYNE إيدي ريدماين - THE DAY OF THE JACKAL
  • HIROYUKI SANADA هيرويوكي سانادا - SHŌGUN
  • BILLY BOB THORNTON بيلي بوب ثورنتون - LANDMAN

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

  • KRISTEN BELL كريستين بيل - NOBODY WANTS THIS
  • QUINTA BRUNSON كوينتا برونسون - ABBOTT ELEMENTARY
  • AYO EDEBIRI - أيو إيديبيريTHE BEAR
  • SELENA GOMEZ سيلينا غوميز - ONLY MURDERS IN THE BUILDING
  • KATHRYN HAHN كاثرين هان - AGATHA ALL ALONG
  • JEAN SMART جين سمارت - HACKS

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني - موسيقي أو كوميديا

  • ADAM BRODY أدم برودي - NOBODY WANTS THIS
  • TED DANSON تيد دانسون - A MAN ON THE INSIDE
  • STEVE MARTIN ستيف مارتن - ONLY MURDERS IN THE BUILDING
  • JASON SEGEL جيسون سيغل - SHRINKING
  • MARTIN SHORT مارتن شورت - ONLY MURDERS IN THE BUILDING
  • JEREMY ALLEN WHITE جيريمي ألين وايت - THE BEAR

أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون

  • CATE BLANCHETT كيت بلانشيت - DISCLAIMER
  • JODIE FOSTER جودي فوستر - TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY
  • CRISTIN MILIOTI كريستين ميليوتي - THE PENGUIN
  • SOFÍA VERGARA صوفيا فريجارا - GRISELDA
  • NAOMI WATTS ناومي واتس- FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS
  • KATE WINSLETكيت وينسلت - THE REGIME

أفضل ممثل في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون

  • COLIN FARRELL كولين فاريل - THE PENGUIN
  • RICHARD GADD ريتشارد جاد - BABY REINDEER
  • KEVIN KLINE كيفن كلاين - DISCLAIMER
  • COOPER KOCH كوبر كوتش - MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY
  • EWAN MCGREGOR ايوان ماكجريجور - A GENTLEMAN IN MOSCOW
  • ANDREW SCOTT أندرو سكوت – RIPLEY
 
 
 
 
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أفضل ممثلة في دور مساعد على شاشة التلفزيون

  • LIZA COLÓN-ZAYAS ليزا كولون زاياس - THE BEAR
  • HANNAH EINBINDER هانا إينبيندر - HACKS
  • DAKOTA FANNING داكوتا فانينج - RIPLEY
  • JESSICA GUNNING جيسيكا جانينج - BABY REINDEER
  • ALLISON JANNEY أليسون جاني - THE DIPLOMAT
  • KALI REIS كالي ريس - TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY

أفضل أداء لممثل في دور مساعد على شاشة التلفزيون

  • TADANOBU ASANO تادانوبو أسانو - SHŌGUN
  • JAVIER BARDEM خافيير بارديم - MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY
  • HARRISON FORD هاريسون فورد - SHRINKING
  • JACK LOWDEN جاك لودين - SLOW HORSES
  • DIEGO LUNA ديجو لونا - LA MÁQUINA
  • EBON MOSS-BACHRACH ايبون موس باتشراش - THE BEAR

أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على شاشة التلفزيون

  • JAMIE FOXX جيمي فوكس - JAMIE FOXX: WHAT HAD HAPPENED WAS
  • NIKKI GLASER نيكي جلاسر - NIKKI GLASER: SOMEDAY YOU’LL DIE
  • SETH MEYERS سيث مايرز - SETH MEYERS: DAD MAN WALKING
  • ADAM SANDLER أدم ساندلر - ADAM SANDLER: LOVE YOU
  • ALI WONG على وونغ - ALI WONG: SINGLE LADY
  • RAMY YOUSSEF رامي يوسف - RAMY YOUSSEF: MORE FEELINGS

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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