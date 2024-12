شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم العالميون المتوقع ترشيح أسمائهم لـ الجولدن جلوب الـ 82 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفصلنا ساعات للإعلان عن ترشيحات جوائز الـ جولدن جلوب في دورته الـ 82، ومع وجود العديد من النجوم العالميين الذين شاركوا في الأعمال التي طرحت على مدار العام، ونرصد أهم الأسماء المتوقع ظهورها في قائمة الترشيحات المنتظرة لـ جولدن جلوب:

أفضل ممثل - فئة دراما

أدريان برودي، "The Brutalist"

تيموثي شالاميت، "A Complete Unknown"

دانييل كريج، "Queer"

كولمان دومينجو، "Sing Sing"

رالف فاينز، "Conclave"

جون ديفيد واشنطن، "The Piano Lesson"

أفضل ممثل – فئة كوميديا أو موسيقي

جيسي أيزنبرج، "A Real Pain"

هيو جرانت، "Heretic"

جيسي بليمونز، "Kinds of Kindness"

جلين باول، "Hit Man"

ريان رينولدز، "Deadpool & Wolverine"

سيباستيان ستان، "A Different Man"

أفضل ممثلة فئة - دراما

ماريان جان بابتيست، "Hard Truths"

أنجلينا جولي، "Maria"

نيكول كيدمان، "Babygirl"

تيلدا سوينتون، "The Room Next Door"

فرناندا توريس، "I’m Still Here"

كيت وينسلت، "Lee"

أفضل ممثلة فئة - كوميدية أو موسيقية

إيمي آدامز، "Nightbitch"

سينثيا إيريفو، "Wicked"

كارلا صوفيا جاسكون، "Emilia Pérez"

مايكي ماديسون، "Anora"

ديمي مور، "The Substance"

زيندايا، "Challengers"

أفضل ممثل مساعد

جوناثان بيلي، "Wicked"

كيران كولكين، "A Real Pain"

كلارنس ماكلين، "Sing Sing"

جاي بيرس، "The Brutalist"

ستانلي توتشي، "Conclave"

دينزل واشنطن، "Gladiator II"

أفضل ممثلة مساعدة

دانييل ديدوايلر، "The Piano Lesson"

سيلينا جوميز، "Emilia Pérez"

أريانا جراندي "Wicked"

سيرشا رونان "Blitz"

إيزابيلا روسيليني، "Conclave"

زوي سالدانيا، "Emilia Pérez"