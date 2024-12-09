مايكل مان: رحلة من الإبداع السينمائي مع نجوم هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - يعد المُخرج والسيناريست مايكل مان Michael Mann واحد من أبرز المُخرجين الأمريكيين وعلى مستوى العالم، حيث قدم خلال مسيرته السينمائية المُمتدة لما يتجاوز الأربعين عاماً العديد من الأفلام السينمائية التي تركت بصمة واضحة بتاريخ أفلام هوليوود ولاقت قبولاً لدى الجمهور والنُقاد على حدٍ سواء، وقد تنوعت إسهامات مايكل مان بصناعة الأفلام ما بين الإخراج وكتابة السيناريو والإنتاج أيضاً.

من عالم الإعلان والأفلام الوثائقية إلى الترشح لكان بأول أفلامه الروائية

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عقب الإنتهاء من دراسته للسينما بلندن في مدرسة الفيلم جاءت البداية الفنية للمُخرجمن خلال عالم الإعلانات التجارية، والتي كانت مرحلة تكوين لأفكاره الإخراجية، لينطلق عقب ذلك إلى إخراج الأفلام الوثائقية حيث أخرج العديد من الأفلام الوثائقية والتي تم بثها عبر قناة "NBC".

في عام 1981 يُقرر المُخرج مايكل مان تقديم أول تجاربه الإخراجية بعالم الأفلام الروائية الطويلة وذلك من خلال فيلم " Thief" والذي كان بمثابة شهادة ميلاد لمُخرج جديد يمتلك أدواته ورؤيته الخاصة حيث كتب أيضًا السيناريو الخاص بالفيلم.

وقد حقق الفيلم نجاحاً كبيراً وإشادة من النُقاد وصُناع السينما ليتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية بـ مهرجان كان السينمائي الدولي، وشارك ببطولة الفيلم كل من جيمس كان، تيوزداي ويلد، ويلي نيلسون والعديد من الفنانين.

14 فيلماً سينمائياً وتعاون مع كبار النجوم

طوال مسيرته السينمائية قدم المُخرج14 فيلماً سينمائياً من إخراجه و12 فيلماً من تأليفه وعدداً من الأفلام التي خاض من خلالها تجربة الإنتاج السينمائي.

وخلال مسيرته السينمائية تعاون مان مع كبار نجوم هوليوود وقدم معهم أبرز أفلامهم السينمائية، ففي عام 1995 تعاون مع النجم روبرت دي نيرو والنجم آل باتشينو من خلال فيلم " Heat" والذي جاء من إخراجه وتأليفه.

وفي عام 2001 تعاون مع النجم ويل سميث من خلال فيلم "Ali" الذي تناول السيرة الذاتية للاعب الملاكمة محمد علي كلاي وشارك ببطولة الفيلم جيمي فوكس، جو مورتون. كما تعاون أيضاً مع النجم جوني ديب من خلال فيلم "Public Enemies" والذي تم عرضه عام 2009 وشارك المُخرج مايكل مان بكتابة الفيلم أيضًا.

وكانت آخر الأفلام السينمائية التي قدمها المُخرج الأمريكي مايكل مان هو فيلم " Ferrari" والذي تم عرضه العام الماضي 2023، وجاء الفيلم من بطولة آدم درايفر ويعد الفيلم هو فيلم سيرة ذاتية عن حياة إينزو فيراري مؤسس شركة "فيراري".

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