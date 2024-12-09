فلاشباك - سمير شمص وفؤاد شرف الدين وفادي إبراهيم .. أسماء غيّبها الموت عن الفن اللبناني في الـ 2024

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ميرنا وليد - بيروت - عام 2024 كان عامًا حزينًا على الساحة الفنية اللبنانية، إذ شهد رحيل عدد من الشخصيات الفنية اللبنانية، التي غابت عن عالمنا تاركة وراءها مشاعر الحزن والأسى بين محبيها. ورغم اختلاف أدوار هذه الشخصيات ومسيراتها، فإن أخبار وفاتها أثّرت في الكثيرين.
كما شهد هذا العام رحيل عدد من الأسماء اللبنانية الشهيرة في مجالاتها بينها شعراء وكتاب ومصففي شعر.
في هذا المقال، نسلط الضوء على أبرز الفنانين والممثلين والمشاهير اللبنانيين الذين فقدناهم خلال هذا العام:
-توفي الممثل اللبناني القديرسمير شمص،عن عمر 82 عاماً، في 11 أب/أغسطس.
-توفي الممثل اللبنانيفؤاد شرف الدينفي 28 أيار/مايو.
-توفي الممثل اللبنانيفادي إبراهيم،عن عمر ناهز الـ 67 عاماً بعد صراع مع المرض، في 26 شباط/فبراير.
-توفي الشاعر اللبنانيمحمد ماضيفي 28 أيار/مايو.
-توفي مصفف الشعر اللبناني الشهير ورئيس بلدية منطقة المجيدل سابقاًسيمون المندلق، في 16 آب/أغسطس.
-توفي مصفف شعر المشاهير اللبنانيطوني صوايابعد معاناة مع مرض السرطان وبعد تعرضه لسكتة قلبية في 21 أيار/مايو.
-توفي الشاعر اللبنانيشوقي أبي شقراعن عمر ناهز الـ89 عاماً، في 10 تشرين الأول/أكتوبر
-توفي الكاتب والروائي اللبنانيالياس الخوريعن عمر ناهز الـ 76 عاماً، في 15 أيلول/سبتمبر.
-توفي الشاعر والأديب اللبناني الكبيرجورج شكّور، في 3 أيلول/سبتمبر.
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