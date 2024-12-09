نوال الكويتية حزينة بعد قرار سحب الجنسية.. فيديو جديد يحدث تفاعلاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعل الجمهور بشكل واسع مع مقطع فيديو للنجمة نوال الكويتية، في أول ظهور لها بعد سحب الجنسية الكويتية منها وجاءت اغلب التعليقات داعمة لها.

وظهرت نوال بكامل اناقتها بفستان أنيق باللون الزهري بتصمي مزين بالورود، وبدت بكامل تألقها ووجهت رسالة شكر على دعوتها للمشاركة في حفل زفاف الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي أقيم السبت، في قطر. وقالت “شكرا لهذه الدعوة الكريمة، إن شاء الله نقدم وصلة حلوة وياهم، وأقول لهم ألف مبروك والله يسعدهم و يهنيهم ويتمم بخير عليهم”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ولاحظ الكثير منهم أنها بدت بملامح حزينة، رغم انها حاولت إخفاء الأمر لابتسامة خفيفة، مطالبين اياها بالحديث عن موضوع سحب الجنسية منها الذي تصرّ على تجاهله بالكامل.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت بشكل مفاجئ عن سحب جنسيتها من عدد كبير من المواطنين من بينهم الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية، في مرسوم رسمي ولم تعرف الى الآن الأسباب.