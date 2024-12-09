روجينا تواجه مأزقاً قبل تصوير “حقي وحقك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تكن تتوقع الفنانة روجينا وصنّاع مسلسل “حقي وحقك” المقرر أن تخوض به السباق الدرامي الرمضاني بدخولهم مأزقاً قبل بدء التصوير بأيام قليلة، حيث فوجئت روجينا بتقديم الفنان سيد رجب اعتذاره عن عدم المشاركة في المسلسل، مُعيداً السبب لظروف خاصة به.

وأفادت بعض المصادر ان صنّاع العمل تواصلوا على الفور مع الفنان عمرو عبد الجليل ليقدّم الدور بدلاً من سيد رجب، حيث أبدى عمرو موافقته على العمل، ليبدأ التصوير مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت روجينا قد روّجت لمسلسل “حقي وحقك” الذي تتعاون خلاله هذا العام مع المخرجة مي ممدوح، والمؤلف محمود عزت، حيث تناقش فيه قضية من قضايا المرأة، قائلةً: “مسلسلي الجديد الرجّالة هيزعلوا مني أوي، أنا شخصية مليش في الجدل ولا في الإشاعات بأرد أو بقول حاجة في وقت معين لما بكون عاوزة أقول حاجة للجمهور”.

ونافست روجينا في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “سر إلهي”، الذي يضم العديد من الفنانين، أبرزهم: مي سليم، أحمد مجدي، محمد ثروت، رنا رئيس…، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.