رامي صبري يحتفل برأس السنة في القاهرة.. وإنجاز رقمي جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان رامي صبري عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” عن استعداداته لإحياء حفل غنائي في القاهرة بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.

ونشر صبري بوستر الحفل وعلّق عليه قائلاً: “مستنّيكم في حفل رأس السنة في فندق “كونكورد السلام” علشان نحتفل بليلة رأس السنة مع بعض. سنة جديدة سعيدة على الجميع”.

من ناحية أخرى، احتفل رامي صبري بتحقيق أغنيته الشهيرة “يمكن خير” نجاحاً كبيراً، حيث تخطّت حاجز الـ370 مليون مشاهَدة على مختلف المنصات الموسيقية بعد عام واحد من طرحها. ونشر رامي الأرقام عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام”.

كان رامي صبري قد تصدّر مؤشرات البحث على “غوغل” الفترة الماضية بعد التصريحات المتبادَلة بينه وبين مغنّي الراب ويجز، عقب تصريحاته ضد أغاني الراب عموماً وضد ويجز خصوصاً.

وقد أثار حديث رامي صبري في برنامج الإعلامية أسما إبراهيم جدلاً واسعاً في الوسط الفني، ما دفع ويجز للرد عليه، ليبدأ سجال التصريحات المتبادَلة بين الاثنين والتي انتهت بتصالحهما في ما بعد.