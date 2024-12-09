تامر حسني يحفّز الشباب: ابدأ ولو متأخراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم المصري تامر حسني عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مقطعاً مصوّراً حفّز من خلاله الشباب على السعي والاجتهاد.

وتضمّن الفيديو الذي نشره تامر تجربة عن الوصول الى الهدف حتى لو بدأ الإنسان متأخّراً عن غيره، لكن المهم أن يبذل جهداً لتحقيق أهدافه.

ووجّه تامر من خلال التعليق على الفيديو رسالة تحفيز للشباب للسعي والاجتهاد قال فيها: “حتى لو اتأخرت زي الكرة البيضاء، إبدأ واسعى وسيب الظروف الباقية لرب الظروف، كل الظروف هتتهيألك إن شاء الله بس خلّي نيتك خير واسعى وقول يارب”. وتابع: “واثق إن في ناس كتير مستنيين إشارة لتطوير وتطهير ما بداخلهم، يللا توكّلوا على الله”.

واختتم منشوره بالقول: “تبدأ متأخر أحسن من متبدأش خالص”.

من ناحية أخرى، نشر تامر حسني عبر حسابه الخاص في”إنستغرام” مجموعة صور من الحفل الغنائي الذي أحياه في جامعة مصر للمعلوماتية يوم الجمعة الماضي، وعلّق عليها قائلاً: “من حفل جامعة مصر للمعلوماتية مع الشباب الجميل وأجمل تنظيم وإدارة، شكراً تكريمكم الغالي”. وأضاف: “كل الشكر لكل المسؤولين عن إنجاح الحفلة وكل التمنيات بالنجاح والتفوّق لجميع الطلاب”.