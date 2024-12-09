كندة علوش تنتصر على السرطان وتحذف منشورها برسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد رحلة طويلة مع العلاج، أعلنت الفنانة كندة علوش شفائها بشكل نهائي من مرض السرطان، وذلك بالتزامن مع احتفالها بالأحداث الحاصلة في بلدها الأم سوريا.

ونشرت الممثلة السورية صورتها عبر حسابها على انستغرام وفاجأت من خلالها محبيها بالخبر السعيد وكتبت: “اليوم أعلن شفائي التام من السرطان … باركولي 8-12-2024″، لتعود وتحذف المنشور بشكل مفاجئ بسبب تطور الأحداث في بلدها ونشرت الصورة نفسها عبر خاصية الستوريز وعلقت عليها “صباح الفرج”.

وعبّرت كندة عن فرحتها بالاحداث الحاصلة في سوريا من خلال صورة جمعتها بزوجها النجم عمرو يوسف وبدت فيها بعيون متورمة من شدة البكاء فرحاً.

تفاعل عدد كبير من النجمات والنجوم مع منشور كندة وإعلان شفائها من السرطان ووجهوا لها التبريكات، متمنيين أن تكون هي والشعب السوري بخير.

وكانت النجمة السورية قد فاجأت جمهورها بإعلان إصابتها بسرطان الثدي، خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على اليوتيوب، وتحدثت حينها عن المرض بالتفاصيل وعن رحلة علاجها الطويلة التي خاضتها بكل عزيمة وقوة.