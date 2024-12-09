بالصور – باريس جاكسون تثير الجدل بلحظات رومانسية مع حبيبها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت باريس جاكسون من خلال صور عفوية ارتباطها بشكل رسمي من زميلها في الفرقة جاستن لونج، منتج موسيقى فرقة”5 Seconds of Summer”.

وشاركت ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، البالغة من العمر 26 عاماً مع متابعيها على انستغرام مجموعة من الصور، أعلنت من خلال ارتباطها، وتضمنت الصور لحظات رومانسية مع حبيبها إلى جانب مقطع فيديو يعرض مقتطفات من لحظاتهما معاً.

ووجهت الشابة الأميركية تهنئة خاصة إلى جاستن، بمناسبة عيد ميلاده، وكتبت: “عيد ميلاد سعيد، يا بلو الحلو، السنوات الماضية التي قضيناها معاً كانت بمثابة دوامة لا توصف، ولم أستطع أن أحلم بشخص أكثر مثالية لمشاركة حياتي معه، شكراً لأنك جعلتني أكون لك، أحبك”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور الرومانسية الخاصة والعفوية التي نشرتها إبنة النجم العالمي، واصفين علاقتها بجاستن بأنها “مميّزة” و”أجمل قصة حب”، وانهالت عليهما التبريكات التي تمنت لهما المزيد من السعادة وأن يسود الحب والوفاء على علاقتهما، متمنيين أن تتكلل بالزواج.