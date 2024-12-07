وداعاً لـ مصطفى فهمي ومحمد رحيم وحلمي بكر .. عام 2024 يفقد رموزاً من عالم الفن العربي

ميرنا وليد - بيروت - عام 2024 كان عاماً مليئاً بالأحداث المؤثرة التي تركت بصمتها في قلوبنا، وكان من بين أكثر اللحظات ألمًا وداعنا لعدد من الفنانين والممثلين العرب الذين أثروا الساحة الفنية العربية.

في هذا المقال، نستذكر أبرز الوجوه العربية التي غابت عن عالمنا في هذا العام:

-توفي الممثل المصريخالد جمال الدينبشكل مفاجئ بعد ارتفاع في ضغط الدم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

-توفي الموسيقار السوريعصمت رشيدبعد تعرضه لأزمة صحية شديدة عن عمر ناهز الـ 76 عامًا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

-توفي الملحن والفنان المصريمحمد رحيمعن عمر ناهز الـ 45 عامًا بعد تعرضه لأزمة قلبية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

إلهام الفضالة : زوجي نقل لي المرض

-توفي الممثل المصريعادل الفارفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

-توفي نجم برنامج "أراب أيدول" والملحن الشابحازم عادلإثر تعرضه لحادث في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

-توفيأيمن العليالمشهور بـ"ملك جمال الأردن" بعد صراع مع المرض في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

-توفي الممثل المصريحمدي الرمليبعد صراع طويل مع المرض في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

-توفي الممثل المصريمصطفى فهميعن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية في 30 تشرين الأول/أكتوبر.

-توفي الممثل المصريحسن يوسفعن عمر ناهز الـ 90 عامًا في 29 تشرين الأول/أكتوبر.

-توفيت الممثلة المصريةشريفة ماهرعن عمر ناهز الـ 92 عامًا في 26 تشرين الأول/أكتوبر.

-توفي الشاعر المصريأحمد علي موسىفي 18 تشرين الأول/أكتوبر.

-توفي الفنان السوريمحمود صفا وزوجتهإثر حادث سير تعرضا له في 23 أيلول/سبتمبر.

-توفيت الممثلة المصريةناهد رشديبعد معاناة مع المرض في 14 أيلول/سبتمبر.

-توفي السيناريست المصريعاطف بشايبعد صراع مع المرض في 31 آب/أغسطس.

-توفيت الإعلامية المصريةجاكلين الزقازيقيبعد صراع ومعاناة مع مرض السرطان في 31 آب/أغسطس.

-توفي الممثل المصريمحمد بسيونيبعد صراع مع المرض في 17 آب/أغسطس.

-توفي الممثل المصريمحمود بندقعن عمر ناهز الـ 47 عامًا بعد صراع طويل مع المرض في 6 آب/أغسطس.

-توفي الكاتب والسيناريست السوريحسن سامي يوسفعن عمر ناهز الـ 79 عامًا في 1 آب/أغسطس.

-توفيالمنتجونحسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحيإثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة في شهر آب/أغسطس.

-توفي الممثل المصريمحمد نصرعن عمر ناهز الـ 55 عامًا في 26 تموز/يوليو.



-توفي السيناريست الراحلشريف بدر الدينعن عمر ناهز الـ 45 عامًا بسبب أزمة قلبية في 17 تموز/يوليو.

-توفي الممثل المصريتامر ضيائيبعد مشاجرة مع رجل أمن أثناء وجوده مع زوجته التي كانت تخضع لجلسات العلاج الكيماوي في 17 تموز/يوليو.

-توفيت الممثلة المصريةمها عطيةبطلة الفيلم الشهير "خرج ولم يعد" في 11 حزيران/يونيو.

-توفي الفنان السوريوضاح إسماعيلفي 16 أيار/مايو.

-توفي السيناريست والمخرج المصريعصام الشماععن عمر ناهز الـ 69 عامًا في 29 نيسان/أبريل.

-توفي الممثل العراقيعامر جهادعن عمر 69 عامًا في 28 نيسان/أبريل.

-توفي الممثل المصريصلاح السعدنيعن عمر ناهز الـ 81 عامًا في 19 نيسان/أبريل.

-توفيت الممثلة المصريةشيرين سيف النصربسبب هبوط حاد في الدورة الدموية في 13 نيسان/أبريل.

-توفي الممثل المصريمحمود الشاذليبعد صراع مرير مع المرض في 20 آذار/مارس.

-توفي الممثل المصريياسر الشرقاويفي 17 آذار/مارس.

-توفي الفنان المغربيعبدو شريفبعد تعرضه لجلطة قلبية حادة في 8 آذار/مارس.

-توفي الممثل المصريجميل برسومبعد معاناة مع المرض في 4 آذار/مارس.

-توفي الموسيقار والملحن المصريحلمي بكربعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 86 عامًا في 1 آذار/مارس.

-توفي الممثل العراقيمكي عوادعن عمر ناهز الـ 70 عامًا بعد صراع طويل مع المرض في 27 شباط/فبراير.

-توفيت المخرجة المصريةسميحة الغنيميفي 23 شباط/فبراير.

-توفيت الممثلة السوريةثناء دبسيعن عمر ناهز الـ 83 عامًا بعد معاناة مع المرض في 21 شباط/فبراير.

-توفي الممثل السعوديعبد العزيز الهزاعفي 19 شباط/فبراير.

-توفي الكاتب والمخرج المسرحي التونسيحكيم مرزوقيعن عمر ناهز الـ 58 عامًا في 17 شباط/فبراير.

-توفي الممثل المصريعلي خليفةفي 15 شباط/فبراير.

-توفي عازف الكمان المصريمحمد فريدأثناء تواجده في السعودية في 13 شباط/فبراير.

-توفي الشاعر والفنان التشكيلي المصريمجدي نجيببسبب انسداد كامل في شرايين القلب في 7 شباط/فبراير.

-توفي عازف الغيتار المصريياسر الدلجاويأحد أعضاء فرقة الفنان المصري محمد منير في 24 كانون الثاني/يناير.

-توفي الموسيقار المصري عبد الحميد عبد الغفار في 17 كانون الثاني/يناير.

-توفي عازف الغيتار المصريجلال فودةالذي يعتبر من أشهر أعضاء فرقة الراحل عبد الحليم حافظ في 16 كانون الثاني/يناير.

-توفي الممثل السوريغسان مكانسيفي 13 كانون الثاني/يناير.