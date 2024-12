زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي تعلن خطوبتها وتثير الجدل حول خطيبها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:28 مساءً - فاجأت زينب فياض مدونة الموضة والوجه الإعلاني وصاحبة مركز للتجميل ابنة الفنانة هيفاء وهبي متابعيها بإعلان خطوبتها عبر نشرها صورة على حسابها على إنستغرام من دون الكشف عن التفاصيل أو هوية خطيبها، مرفقة خطوتها هذه بحذفها جميع صورها وفيديوهاتها على حسابها على إنستغرام محتفظة فقط بصورة خطوبتها.

زينب فياض تنشر صورة خطوبتها على خلفية أغنية إليسا "أجمل إحساس"



نشرت زينب فياض صورة عبر حسابها على إنستغرام تركز فقط على يد خطيبها ممسكة بيدها من دون أن تظهر ملامح زينب وخطيبها أو أي تفاصيل حول خطوبتها وهوية خطيبها، حيث ظهر في إصبعها خاتم الخطوبة من الماس. ونشرت زينب فياض تعليقاً بوضع إيموجي القلب و"دبدوب" مع هاشتاغ حرف A الذي يرمز ربما للحرف الأول من اسمه. وجاءت هذه الصورة على خلفية أغنية إليسا "أجمل إحساس" التي اختارتها زينب فياض لرومانسية كلماتها المعبّرة عن الحب الذي تعيشه مع خطيبها وجاء في بعض كلماتها "أجمل إحساس بالكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك خليتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك".

https://www.instagram.com/p/DDNuA8SMjnx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDNuA8SMjnx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDNuA8SMjnx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

زينب فياض تحذف صورها وفيديوهاتها



وكان لافتاً أن زينب فياض قد أثارت الجدل بلجوئها إلى حذف كل الصور والفيديوهات التي كانت نشرتها سابقاً على حسابها على إنستغرام واكتفت زينب فياض فقط بنشر الصورة التي أعلنت من خلالها عن خطوبتها من دون أن تعطي أي تفاصيل عن خطيبها وخطوبتها، ربما لأنها تريد أن تضيىء على خبر خطوبتها بهذه الطريقة. وخطوتها هذه أثارت التكهنات حيث جاءت معظم التعليقات على الصورة من متابعيها حول سبب حذفها الصور والفيديوهات، من دون أن تجيب زينب فياض عن تساؤلاتهم إنما اكتفت بالرد على أحد المعلقين الذي سألها عن السبب بالتعليق التالي" الجاي احلى بكتير انشالله ما ببعد عنكم انا". وأرفقت زينب فياض تعليقها بإيموجي القلب الأحمر للتعبير عن حبها لمتابعيها. وقد لقيت هذه الصورة تفاعلاً كبيراً حيث بارك لها متابعوها خطوبتها متمنين لها ولخطيبها السعادة معاً.

الصورة من ستوري حساب زينب فياض على إنستغرام

بالاضافة لصورة خطوبتها، نشرت زينب فياض صورة على خلفية بيضاء على ستوري حسابها على إنستغرام ضمّنتها تعليقاً "his smile is all i need" (ابتسامته هي كل ما أحتاجه) ومجدداً وضعت في الصورة حرف الـ A. ونشرت صورة أخرى كتبت من خلالها "قلبك بيخلي شكلك حلو I deeply believe that" (أنا أؤمن بذلك بشدة).

منشور زينب عبر ستوري حسابها على إنستغرام

أعلنت زينب فياض انفصالها عن زوجها العام الفائت



وكانت زينب فياض أعلنت انفصالها عن زوجها في العام الفائت 2023 موضحة أن الانفصال تمّ بهدوء ورقي وأن كل شيء قسمة ونصيب. زينب أم لابنتين هما دانييلا ورهف وتعيش معهما في الكويت حيث افتتحت مركزاً للتجميل. ويجد الكثير من المتابعين أن زينب وابنتيها دانييلا ورهف يحملن الكثير من الشبه بالفنانة هيفاء وهبي. في حين يرى البعض الآخر أن زينب فياض تقلد والدتها بإطلالاتها وماكياجها وطريقة كلامها وصوتها وحركاتها ودلعها، وأنها خضعت لأكثر من عملية تجميلية حتى تصبح شبيهة بها. ونصحها ألا تتأثر بوالدتها وأن تكون لها شخصيتها المستقلة. فيما رأى العديد أنه من الطبيعي أن تكون ملامح زينب فياض شبيهة بملامح والدتها الفنانة هيفاء وهبي. ومن الطبيعي أن تتأثر بها.

زينب فياض: أنا قوية وجميلة كوالدتي بالضبط

وفي أحد منشوراتها شبهت زينب فياض نفسها بوالدتها هيفاء وهبي لناحيتي القوة بالشخصية والجمال الخارجي، وكشفت عن نظرتها لنفسها مؤكدة أنها مهووسة بذاتها ولكن مع التوضيح أنها ليست نرجسية. وكتبت "قوية وجميلة كوالدتي بالضبط، أحب نفسي، مهووسة بذاتي، التقديس لنفسي هي فقط من تستحق، رائعة مثلي لن يرضيها القليل الباهت، حب الذات واجب، لا نرجسية". وكتبت زينب فياض تعليقاً على نفس الصورة للتعريف أكثر عن نفسها "وناعمة بمزاج حاد شوية معلومات عني."



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».